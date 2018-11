Luis Tejada se aleja de Sport Boys y deja abierta la posibilidad de volver a Juan Aurich

Teniendo en cuenta que solo se quedaría en Sport Boys si acepta la reducción del 40% de su sueldo, Luis Tejada habló de su futuro. El 'Pana' hizo fuerzas para que Juan Aurich consiga su vuelta a la Primera División.

"A mi familia le ha gustado Lima pero, si acá no hay trabajo y en otro lado sí, me va a tocar buscarlo. No sé si podría volver al Juan Aurich, no sé que tienen en mente sus dirigentes. Yo hago fuerza para que suban independientemente si regrese o no porque le tengo un cariño especial a ese club y quiero verlo en Primera", comentó el delantero de Sport Boys, Luis Tejada, a Radio Ovación.

Asimismo, Luis Tejada se refirió al gran problema que tuvo Sport Boys en esta temporada.

"Nunca antes había pasado por una situación en la que había que estar peleando abajo pero gracias a Dios se pudo salvar. La irregularidad pudo haberse generado por muchos aspectos, quizá no estuvimos a la expectativa del torneo o también se puede decir mucho de los cambios de entrenadores. Muchas cosas han podido pasar pero ya hay que pensar en el presente, lo que pasó ya pasó. Es muy duro pasar en tan poco tiempo de un técnico a otro porque le puedes coger la mano a la idea de un entrenador y de ahí llega otro, eso te enreda el cassette pero había que enfrentar esa situación", sentenció Luis Tejada.