Dice adiós: Wayne Rooney jugará este jueves su último partido con Inglaterra

Wayne Rooney dice adiós. El internacional delantero inglés disputará su último encuentro con la Selección Inglesa este jueves en el Estadio Wembley cuando enfrenten a su similar de Estados Unidos en un duelo amistoso por fecha FIFA.

'Roo', quien actualmente tiene 33 años, confirmó en conferencia de prensa acerca de su decisión de alejarse de los 'Tres Leones' tras haber disputado más de 100 partidos con Inglaterra y también declaró que se retirará del fútbol jugando en el país norteamericano.

"Para lo que me necesite Gareth (Southgate), estaré. Sé que es mi último partido y no quiero ponerle presión, ni por el hecho de llevar el '10' y el brazalete. Le he dicho que saque lo que necesite del partido y que cuando crea que es oportuno me saque", declaró el exjugador del Manchester United.

Además, agregó que culminará su exitosa carrera deportiva en el país norteamericano donde viene jugando en el DC United de la MLS: "Tomé la decisión de ir a los Estados Unidos y cuando decido algo me centro en ello. Es importante que dé mi total compromiso al DC. No estoy preparado para volver aquí cedido. Estoy encontrando mi lugar allí y mis hijos están yendo a la escuela, no es justo para ellos. Finalizaré mi carrera allí".

De esta forma, Rooney descartó que pueda volver a Europa en condición de cedido cuando haya para en la liga estadounidense como sí lo hicieron exjugadores como Thierry Henry y David Beckham.

El exfutbolista del Everton ha disputado 119 partidos con Inglaterra y anotó en 53 ocasiones. Ante los 'Yankees', volverá a vestir por última vez la camiseta de su selección en el duelo de preparación que le servirá a los locales con miras a la Liga de Naciones donde chocarán ante Croacia.