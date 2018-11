Mauro Icardi: "En esta nueva etapa sentimos más compañerismo y amistad verdadera" [VIDEO]

El triunfo de anoche sobre México en Argentina significó la emotividad del director técnico 'che' después del partido, donde se le vio los ojos llenos de alegría y una voz entrecortada. Casi llorando Lionel Scaloni señaló como director técnico un análisis bastante completo con referencia al tema actual de 'La Albiceleste'.

“Tenemos que estar felices porque dos jugadores tan importantes como Icardi y Dybala se desbloquearon. Les van a dar muchas alegrías a los hinchas”, sostuvo después de los 90 minutos el técnico argentino, mostrándose muy contento por el debut en las redes de jugadores insignia para él como son: Mauro Icardi del Inter de Milan y Paulo Dybala del Juventus de Turín.

La gota de polémica fue puesta por Mauro Icardi, quien se llevó la chapa de figura por un gol de semejante categoría y fue claro para explicar el éxito momentáneo: “Cuando vine antes a la Selección no sentía esto que siento hoy. No había tanto compañerismo ni tanta amistad. Ahora somos todos jóvenes, arrancamos de abajo y queremos dar el máximo”. Sin importarle mucho lo que piensen sus ex compañeros, los que pelearon cosas importantes hasta hace pocos años.

Con relación al gol, Icardi se mostró feliz por lo conseguido, siente que ahora llegarán los goles en cantidad y eso será fundamental para Argentina y también personalmente: “Dimos todo de nosotros para poder crecer. Estamos muy contentos con todo el cuerpo técnico. El gol era algo que me faltaba. Hoy se dio”.

EL DATO:

Mauro Icardi llegó a la Selección Argentina debutó oficialmente como delantero 'albiceleste' en 2013, en un duelo contra Uruguay.