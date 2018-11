Argentina vs México EN DIRECTO: Alineaciones confirmadas [Fecha FIFA]

Argentina y México nuevamente estarán frente a frente en un segundo partido pactado entre ambos, este duelo amistoso llega gracias a la fecha FIFA que cierra el 2018; en el cotejo pasado que se jugó en Córdoba, la selección azteca perdió por 2-0 ante la Albiceleste que con goles de Ramiro Funes Mori y autogol de 'El Conejito' Brizuela. Esto molestó mucho en el cuadro mexicano y deberán lavarse la cara con un triunfo.

MINUTO A MINUTO - ARGENTINA VS MÉXICO:

Andres Rojas está listo para arbitrar el partido.

¡SUENAN LOS HIMNOS!

ALINEACIONES CONFIRMADAS - ARGENTINA VS MÉXICO:

XI Argentina: Rulli; Mercado, Funes Mori, Kannemann; Meza, Ascacíbar, Pereyra, Acuña; Lamela, De Paul; Icardi.

XI México: Corona; Dueñas, Domínguez, Álvarez, Arteaga; Guzman, Gutiérrez; Aguirre, Brizuela, Aquino; Martín.

Según la información conocida hasta el momento, horas antes del cotejo, México y Argentina presentarán cambios considerables en sus equipos inicialistas, en el caso de la selección visitante, varios jugadores dejaron la concentración en tierras sudamericanas para regresar a los clubes donde militan toda la temporada. Eso por parte del equipo que convocó 'El Tuca' Ferreti de forma urgente y en categoría emergencia.

Tuca Ferreti habla después del partido amistoso: México 0-1 Argentina

Uno de los que brindó palabras sobre el tema, fue el capitán Miguel Layún, futbolista del Villarreal: "No nos consultaron. Tuca nos dijo: no los voy a utilizar, ustedes van a volver a sus clubes. Nos informó que quería darle oportunidad a otros jóvenes y que no nos utilizaría en el siguiente partido y lo más prudente sería volver a nuestros clubes, postura que a mí me sorprendió gratamente".

Mientras que el DT de Argentina fue más enfático y analítico para este cotejo que podría darle la chance de quedarse como entrenador definitivo en 'la albiceleste': "A México le falta el último paso, es un fútbol alegre y divertido. Yo jugué a ellos en 2006 y nos pegaron un baile por momentos. Me hubiera encantado dirigir a Messi. Con respecto a 'Chiquito', no busquen algo raro donde no lo hay. Queremos seguir probando jugadores".

Sobre su chance de mantenerse en el equipo, Scaloni fue bastante criterioso: "Me quedé solo para dirigir la sub 20, y luego surgió la posibilidad de ser entrenador de la Mayor. Nunca pensé que iba a suceder ésto. Creo que el balance es positivo. En mi lugar, pienso que cualquiera hubiera hecho lo mismo. Pero la idea siempre fue estar durante estos seis partidos. No te puedo hablar de eso porque no es real. Si tuviera que hablar de mis deseos no termino más. La realidad indica que estamos hasta mañana".

PROBABLES ALINEACIONES - ARGENTINA VS MÉXICO:

XI ARGENTINA: Rulli; Mercado, Funes Mori, Kannemann, Acuña; Ascacibar, Meza, Lamela, Pereyra, De Paul; Icardi.

XI MÉXICO: Corona; Arteaga, Domínguez, Dueñas; Aguirre, Guzmán, Gutiérrez; Aquino, Brizuela, Marin.

Argentina 0-0 México - Amistoso 1991

Argentina vs México - Declaraciones de Renzo Saravia y Paulo Dybala

