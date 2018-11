Batistuta 'pasa' de Higuaín y apuesta por Icardi como "9" de la Selección Argentina

En su octavo partido, Mauro Icardi convirtió su primer gol con la Selección Argentina. Fue ante México y a los 70 segundos. Una genialidad en el área que significó el fin de una racha negativa para el delantero del Inter de Milan, dos veces máximo goleador de la Serie A.

Tras el triunfo por 2-0 de Argentina ante México, Gabriel Omar Batistuta habló sobre Mauro. "Icardi me parece un buen jugador y me parece que está bueno que haya hecho un gol, que hace rato que no había hecho goles", afirmó en el programa radial 'Perros de la Calle'.

Consultado por el puesto de "9" de su selección, el exgoleador de la 'Albiceleste' ponderó a Icardi antes que a Higuaín. "Argentina está bien ahí. Hasta el Mundial lo tenía a Higuaín, que para mí merecía jugar por la experiencia y porque no era menos que Icardi. Ahora se le pasó la hora y le toca a Icardi, que me parece que estamos bien ahí. Me gustó que haya hecho el gol, es una liberación", sostuvo.

Pese a las polémicas declaraciones de Icardi post-partido, Gabriel Omar Batistuta le dio su bendición a Icardi. "Lo escuché y me parece que tiene ganas. Que le vaya bien está bueno", sentenció.

EL DATO:

Batistuta es el segundo máximo goleador de la Selección Argentina con 54 tantos, 11 por debajo de Lionel Messi.