Bayern Múnich vs. Benfica EN VIVO ONLINE Con Robert Lewandowski, por el grupo E de la Champions League 2018 | Canales de televisión

En medio de una crisis de resultados en la Bundesliga y una posible salida del técnico Niko Kovac. El Bayern Múnich buscará cerrar su pase a octavos en el Grupo E cuando reciba hoy al Benfica. Robert Lewandoswki llegaría a los 50 goles en la Champions League.

La directiva bávara y referentes como Müller, Robben, Hummels y Ribéry parecen haber dado la espalda a Kovac, quien asumió el cargo de DT tras la salida de Jupp Heynckes.

Es así que se barajan los nombres de Zinedine Zidane y Arsene Wenger para reemplazar al entrenador croata. La Champions, por ahora, le sonríe pero necesita vencer al cuadro luso para seguir en el cargo.

“Lewa”, por su parte, suma 49 goles en Champions (17 Dortmund y 32 Bayern) y en el Allianz saldrá por el 50. Además, quiere igualar las cinco dianas de Lionel Messi y Edin Dzeko, los máximos goleadores en la temporada.

DATO: ¿Volverá a Madrid? A James no le va bien con Kovac y no le gustaría volver a ver a Zidane si el Bayern Múnich lo contrata.

BAYERN MÚNICH VS BENFICA POSIBLES ALINEACIONES

Bayern Múnich: Neuer - Kimmich, Boateng, Süle, Alaba - Martinez, Goretzka - Robben, Sanches, Ribery (Müller) - Lewandowski

Benfica: Vlachodimos - André Almeida, Ruben Dias, Conti, Grimaldo - Pizzi, Fejsa, Gabriel - Rafa Silva, Jonas y Cervi

