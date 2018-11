Presidente de Bayern Múnich asegura que se reunirá con Niko Kovac para hablar sobre su futuro en el club

Bayern Múnich no está teniendo un buen momento en la Bundesliga. El cuadro bávaro no consigue buenos resultados y en la liga local no está bien posicionado debido a que en estos precisos instantes está fuera de zona de clasificación a la Champions League. Ante esta situación, el director técnico Niko Kovac está con la soga en el cuello y se empieza a cuestionar su continuidad en el banquillo.

Ante esta situación, el presidente del club teutón decidió salir a hablar y confesar que en los próximos días se va a reunir con el estratega croata para definir su futuro en el Bayern Múnich. "Hoy es un día duro para nosotros. Internamente, hay necesidad de hablar", fueron las palabras directas que dijo el mandamás del cuadro bávaro.

Se viene un partido importante para el conjunto alemán en la Champions League ante el Benfica. Uli Hoeness aseguró que, por el momento, Niko Kovac va a seguir en el cargo hasta que se pueda dar el momento de la reunión. "Nuestro técnico ante el Benfica se llama Niko Kovac". Este último nombre se está esfumando de a pocos mientras otro está sonando.

Arsene Wenger, según apunta 'Bild', es la opción favorita que maneja bajo la manga el presidente del Bayern Múnich. Hoeness no quiso hablar al respecto, pero es uno de los que podría estar próximo a ponerse los colores del cuadro alemán. El ex Arsenal tiene muchos pretendientes en su lista, pero le seduce la opción de ganar todo con el campeón de Alemania.