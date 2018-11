Arsene Wenger reveló que nadie del Real Madrid se ha comunicado con él

Arsene Wenger es uno de los nombres que están sonando con más fuerza en los últimos días en las oficinas del Real Madrid para sentarse en el banquillo y dirigir al primer equipo que por ahora lo está haciendo Santiago Solari de manera interina tras el despido de Julen Lopetegui. Sin embargo, el exArsenal reveló que desde Chamartín nadie lo ha llamado y no ha tomado una decisión sobre su futuro.

"Todavía no he tomado ninguna decisión sobre mi futuro. Para ser honesto, el Real Madrid no me ha llamado, así que no he tenido que rechazarlos", fueron las primeras palabras que ha dicho en una entrevista a 'beIN Sports', en la que no ha dado pistas acerca de su futuro desde que dejó al Arsenal de la Premier League.

"Tomo todos los problemas cuando tengo que enfrentarlos y trato de encontrar una solución. En este momento, no tengo problema. En enero decidiré qué haré", siguió en su discurso. El Real Madrid no es el único club que tiene en carpeta a Arsene Wenger. El mítico entrenador francés ha sonado en medio Europa.

El PSG siempre ha estado en acecho del entrenador y ante las dudas que está dejando Thomas Tuchel en la Champions League, podrían ofrecerle un contrato en el mes de enero, pero todo dependerá de la decisión final que tome el estratega. El Barcelona también es otro de los poderosos equipos europeos que quieren a Wenger. Se dice que podría ser el relevo de Ernesto Valverde también en enero.

Mientras tanto, en la 'Casa Blanca' agotarán todas las opciones para convencer a Arsene Wenger. Uno de los objetivos está en ganar la Champions League nuevamente y terminar en una buena posición al final de la Liga Santander. Florentino Pérez deberá tomar una decisión a corto, mediano o largo plazo. Solari podría quedarse.