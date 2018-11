Radja Nainggolan hace insólita confesión sobre su hermana: "Es homosexual y soy feliz por ella"

Radja Nainggolan es catalogado como uno de los mejores pasadores de balón del Viejo Continente, pero también es conocido por tener una fama de "chico malo". Todo esto surge con una polémica declaración de Marc Wilmots, extécnico de Bélgica, quien aseguró que el volante fuma y toma antes de los partidos.

Eso ocurrió en junio de 2016, y desde esa fecha el 'Ninja' ya no es visto como un jugador "tranquilo" fuera del 'verde'. Ante ello, el volante del Inter de Milán abrió las puertas de su corazón para hablar de todo un poco, principalmente de la sexualidad de su hermana.

Nainggolan fue uno de los grandes fichajes que realizó el Inter en el último verano. El DT Luciano Spalletti apostó por el belga para que sea el conductor del equipo, a pesar de la fama que tenía. El volante ha respondido con creces y es una de las figuras de la Serie A.

Por tal motivo, "France Football" le hizo una entrevista al 'Ninja' que se muestra abierto con todo, incluso con la sexualidad de Riana. "Mi hermana gemela es homosexual y es muy feliz, así que yo también. El futuro y la felicidad de una persona no pueden ser decretados por otra persona", disparó.

De otro lado, el 'Tiburón' también dejó en claro que no es un "chico malo" como todos los catalogan. "Soy una persona normal, no un bad boy como me etiquetan. No piensan como un futbolista o una figura pública, puedo caminar en los peores barrios y vivir normalmente", finalizó.

EL DATO:

Radja Nainggolan disputó 203 partidos con la AS Roma, su último club antes de llegar a Milan.