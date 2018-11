Nainggolan reveló por qué rechazó al Manchester United y al Chelsea

Radja Nainggolan fue, en su momento, uno de los futbolistas más codiciados de Europa. Desde Italia e Inglaterra clubes importantes soñaban con tener al belga como un estandarte en el mediocampo, sin embargo, el 'Ninja' siempre se mantuvo en el AS Roma.

Hasta la presente temporada que el club italiano decidió vender a Nainggolan al Inter de Milan por 38 millones de euros. Pese a las ofertas desde Inglaterra, el belga se quedó en el país de la bota y aceptó ser uno de los líderes del proyecto de Luciano Spalletti.

En una entrevista con 'ESPN', Radja Nainggolan se sinceró y habló sobre las opciones que tuvo para acabar en la Premier League. "He tenido muchas oportunidades de irme allí. El Chelsea me ofreció más dinero, es un gran club. El Manchester United también", sostuvo.

"Por supuesto que te sientes halagado por el interés, pero había muchas cosas que no me interesaban en absoluto. Hay muchos componentes que evaluar en una decisión así", abundó.

"Soy el tipo de persona que necesita vivir bien y estar en un equipo que juega para ganar. Me interesa despertarme por la mañana en un lugar donde me siento bien", sentenció Nainggolan, en referencia a clubes que seguramente no jugaban el fútbol que a él le gusta.

Eso sí, Nainggolan no le cerró la puerta al fútbol de las islas. "Si me preguntaras en qué liga me gustaría jugar, tal vez diría Inglaterra por el espectáculo", puntualizó.

EL DATO:

Radja Nainggolan lleva 3 goles en 10 partidos con el Inter de Milan en la presente temporada.