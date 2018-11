Borussia Dortmund vs Brujas EN VIVO ONLINE por la UEFA Champions League

Borussia Dortmund se enfrenta con Brujas por la jornada 5 de la UEFA Champions League EN VIVO ONLINE este miércoles 28 de noviembre a las 3:00 p.m. (hora peruana). El encuentro se desarrollará en el Estadio Signal Iduna Park y podrás seguir el minuto a minuto a través de Libero.pe.

El 'vendaval amarillo' viene de caer en la última fecha por 2-0 ante Atlético de Madrid, ubicándose en el primer lugar del grupo con 9 puntos. El combinado alemán requiere de una victoria para asegurar su clasificación a los octavos de final.

En la Bundesliga, Borussia Dortmund derrotó por 2-1 al Mainz con goles de Paco Alcácer y Lukasz Piszczek, manteniéndose en la cima de la tabla con 30 puntos, a 4 puntos del perseguidor más cercano, el Borussia Mönchengladbach.

Por otro lado, Brujas goleó de visita 4-0 al Mónaco, con anotaciones de Hans Vanaken (2), Wesley y Ruud Vormer, ubicándose en la tercera casilla con 4 puntos. El conjunto belga necesita los tres puntos para mantener viva su chance de pasar a la siguiente ronda.

La última vez que Borussia Dortmund y Club Brujas se vieron las caras fue el 18 de setiembre en el Jan Breydel Stadion por la primera jornada de la Champions League. Los dirigidos por Lucien Favre se llevarón el encuentro por 1-0 con un tanto de Christian Pulisic.

Ready for tomorrow @ChampionsLeague pic.twitter.com/0URzgKfsrU

XI Dortmund: Burki, Piszczek, Akanji, Zagadou, Hakimi, Delaney, Witsel, Sancho, Reus, Bruun Larsen, Gotze.

XI Brujas: Horvath, Poulain, Mechele, Denswil, Mata, Vormer, Nakamba, Rits, Diatta, Wesley, Vanaken.

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 3:00 p.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York): 4:00 p.m.

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 2:00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 4:00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 5:00 p.m.

Leko: "Iedereen die mee is, is normaal gezien fit. Na de training kunnen we 100% zeker zijn. #BVBCLU #UCL pic.twitter.com/SVJQlHKrXO