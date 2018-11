River Plate vs Gimnasia La Plata EN VIVO ONLINE vía TyC Sports: horario, canales de televisión y alineaciones por Copa Argentina | GUÍA TV

River Plate vs. Gimnasia La Plata VER EN VIVO vía TyC Sports: 'Millonarios' y 'Lobos' se medirán este miércoles 28 de noviembre (7.10 p.m. - hora peruana; 9.10 p.m. - hora argentina) en el estadio José María Minella, de la ciudad de Mar del Plata, por la ida de las semifinales de la Copa Argentina 2018. Marcelo Gallardo volverá a dirigir en el conjunto de la franja.

Tras los sucesos ocurridos por la final de la Copa Libertadores y a la espera de una decisión positiva de parte de Boca Juniors, River Plate debe hacer una breve pausa al sonado tema porque, ahora, debe cumplir con el calendario de partidos en la Copa Argentina. El 'Millo' necesita ganar por una gran cantidad de goles sobre Gimnasia La Plata, equipo dirigido por Pedro Troglio (Ex DT de Universitario de Deportes), para ir con mayor tranquilidad a la vuelta a jugarse el domingo en el Monumental de Núñez y así volver a concentrarse en el partido contra los 'Xeneizes'.

Marcelo Gallardo, técnico de River Plate, volverá a ponerse el buzo en el banquillo luego de los acontecimientos de la Copa Libertadores, donde se encuentra suspendido por la Conmebol. Sin duda, el retorno del 'Muñeco' tranquiliza a la plantilla para seguir manteniendo el ritmo en alza frente a los de Gimnasia La Plata. Las bajas del 'Millo' son las de Juan Fernando Quintero y Rodrigo Mora.

Los cambios en la formación de Gimnasia La Plata, con respecto al equipo que cayó ante San Martín de Tucumán por la fecha 13 de la Superliga Argentina, son los de Bonifacio por Oreja, Licht por Gómnez y Ayala por Cataldi para el once que buscar 'aullar' victoria sobre River Plate.

Lorenzo Faravelli, jugador de Gimnasia La Plata, aqueja problemas en la zona intercostal. Troglio lo esperará hasta el último momento para definir si arranca o no frente a River Plate.

HORARIO: RIVER PLATE VS. GIMNASIA LA PLATA

Perú: 7.10 p.m.

GUÍA DE CANALES DE TELEVISIÓN: RIVER PLATE VS. GIMNASIA LA PLATA

Argentina: TyC Sports Interior, TyC Sports Play y TyC Sports Argentina.

ALINEACIONES PROBABLES: RIVER PLATE VS. GIMNASIA LA PLATA

Gimnasia La Plata: Alexis Martín Arias; Ezequiel Bonifacio, Maxi Coronel, Germán Guiffrey, Matías Melluso; Maxi Comba, Fabián Rinaudo, Víctor Ayala, Lucas Licht; Horacio Tijanovich y Santiago Silva.

Entrenador: Pedro Troglio.

River Plate: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco; Pablo Fernández (Enzo Pérez); Leonardo Ponzio, Exequiel Palacios, Gonzalo Martínez; Rafaél Santos Borré y Lucas Pratto.

Entrenador: Marcelo Gallardo.