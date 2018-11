Werder Bremen vs Bayern Múnich EN VIVO: con Claudio Pizarro, chocan por la Bundesliga

Werder Bremen enfrentará este sábado por la mañana (9:30 a.m. / hora peruana) en casa al poderoso Bayern Múnich por la jornada 13 de la Bundesliga. Este partidazo lo podrás ver totalmente gratis y EN VIVO vía la señal televisiva de Fox Sports. Si no tienes el canal contratado podrás seguir las incidencias gracias al minuto a minuto que te ofrece la web de Líbero.

El conjunto visitante llega a este partido con una racha negativa en la liga local. Luego de perder de manera dura ante el Borussia Dortmund, recibió en casa al Fortuna Dusseldorf con ganas de levantarse y conseguir tres puntos que lo metan nuevamente entre los primeros de la tabla de posiciones, pero le empataron al último minuto y quedó 3-3 en un cotejo que estaba ganando el cuadro bávaro por 3-1.

ℹ Ludwig #Augustinsson no ha entrenado hoy con el equipo por unas ligeras molestias en el cuello.



No se hagan ilusiones @FCBayernES, su presencia no peligra para mañana. 😜#Werder #SVWFCB pic.twitter.com/feUZCUACro