¡Sigue vigente! Claudio Pizarro renovaría vínculo con Werder Bremen por tres años más

La fecha de caducidad de Claudio Pizarro en el deporte rey estaría más lejos de pensado, pues si algunos creían que el delantero peruano se retiraría esta temporada se equivocan, ya que el gerente deportivo del Werder Bremen Frank Baumann dejó en claro que espera renovar el vínculo que lo une por unas temporadas más.

Baumann desató la ilusión de la afición ‘verdolaga’ al asegurar que tiene la intención de alargar el contrato del ‘Bombardero de los Andes’ no por una, sino por tres años más, y aunque lo manifestó en medio de risas, reveló que tiene pendiente una conversación para definir los términos en el caso que se concrete.

"¿Por qué no extender el contrato de Claudio Pizarro? Tal vez no extenderemos su contrato por un año, sino por tres. Nos sentaremos en la primavera y discutiremos todo en paz", manifestó el gerente deportivo del club de la Bundesliga.

Lo cierto es que el excapitán de la Selección Peruana pasó una etapa especial, pues marcó tres goles de forma consecutiva, obtuvo el premio del 'Bambi' por su trayectoria y demostró que está en vigencia.

Delivery status: On the way 🍕#werder #SCFSVW pic.twitter.com/lhd2HqRmeB