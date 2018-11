Bundesliga: Claudio Pizarro ha sido considerado uno de los mejores fichajes de la temporada [FOTO]

La vigencia de Claudio Pizarro en el fútbol de primer nivel es digna de destacar, pues a sus 40 años destaca con el Werder Bremen en la competitiva Bundesliga. Su juego no ha pasado desapercibido para la organización del competitivo torneo de Alemania y al elegir el once ideal con los mejores fichajes, el delantero peruano fue considerado.

En una lista con el once ideal conformado por los mejores fichajes que se han realizado en la última ventana de verano y el ‘Bombardero de los Andes’ está presente en el ataque. No obstante, no es el único jugador de su equipo, pues el holandés Davy Klaassen también es parte del equipo, ello reflejado en el buen presente futbolístico que lleva Werder Bremen.

De la misma forma, Claudio Pizarro comparte el ataque con Paco Alcácer, quien salió del Barcelona para ir al Borussia Dortmund, y Alassane Pléa, quien juego en el Borussia Mönchengladbach tras su paso en el Niza de Francia. Por su parte, el otro representante de Sudamérica es Marcelo Saracchi, lateral uruguayo que viene desde River Plate.

El equipo es completado por Kevin Trapp, portero del Eintracht Frankfurt (ex PSG), Achraf Hakimi (Dortmund, ex Real Madrid), Evan N'Dicka (Frankfurt, ex Auxerre) y el mencionado Saracchi. En la mitad de la cancha, Reiss Nelson (Hoffenheim, ex Arsenal), Axel Witsel (Dortmund, ex Tianjin Quanjian) y Wallace (Hannover, ex Hamburgo).

EL DATO

Claudio Pizarro es el más longevo de esta nominación y anotó 2 goles en 9 partidos disputados con el Bremen. En tanto, el Borussia Dortmund, líder absoluto de la Bundesliga, tiene 3 jugadores en este once ideal, siendo el club que más aportes otorga.