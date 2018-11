Claudio Pizarro y las lecciones que deja a los nuevos valores [VIDEO]

Con experiencia y autoridad de su gran trayectoria en el fútbol alemán, Claudio Pizarro envió un mensaje alentador a los juveniles que empiezan a formarse en el deporte rey, y no encontró mejor consejo para compartir que la disciplina.

Una de las características por las que el ‘Bombardero de los Andes’ es considerado ídolo, es por su espíritu solidario con las nuevas generaciones, quienes se enamoraron del fútbol por sus goles, y años después compartir filas con el jugador de 40 años.

“Le diría que trabajen mucho y estén listos para la oportunidad. Es la experiencia que aprendí y daría a los demás. Estar siempre preparados y no decaer cuando uno no pueda. Porque a veces no se juega y se deja llevar por el no entrenar bien, y las cosas no saldrán bien”, manifestó el delantero peruano.

La última semana de @pizarrinha: 🇵🇪



- Recoge el premio Bambi en honor a su carrera. 🏆

- Entrena en solitario el día libre. 🏃‍♂️

- Comparece en rueda de prensa. 🎙

- Entrena con el equipo. 💪

- Consigue recuperarse y entra en la convocatoria contra el @scfreiburg. 🙌#SCFSVW pic.twitter.com/vo9RQCQOwg — SV Werder Bremen ES (@werderbremenES) 23 de noviembre de 2018

Por otro lado, el Werder Bremen celebró el regreso de Pizarro a los entrenamientos del equipo, tras superar la lesión en las pantorrillas que lo alejó de los trabajos por una semana, sin embargo, el peruano adelantó su reintegro al elenco.

EL DATO

Claudio Pizarro fue convocado para el partido de Werder Bremen frente a Friburgo, que se jugará este domingo a las 9:30 a.m. por la fecha 12 de la Bundesliga.