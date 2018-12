Kylian Mbappé, primer Balón de Oro Sub-21 de la historia

Kylian Mbappé ya es historia viva del fútbol. El crack del PSG no podrá ganar el Balón de Oro 2018, pero sí su versión joven: el Trofeo Kopa, el nuevo premio que da 'France Football' para los jugadores menores de 21 años.

A sus 19 años, Mbappé coronó el mejor año de su carrera en este 2018: fue campeón del mundo con Francia en Rusia 2018, donde anotó 4 goles -uno de ellos en la final-, además de ser clave en el título de la Ligue 1 con el PSG y el actual liderato en la competencia.

Kylian Mbappé es el único jugador incluido en la lista al Balón de Oro Sub-21 que también optaba al Balón de Oro 'absoluto'. ¿A quiénes les ganó en el Trofeo Kopa? Tome nota: Aouar (O. Lyon), Rodrygo (Santos), Cutrone (Milan), Donnarumma (Milan), Alexander-Arnold (Liverpool), Ritsu Doan (Groningen), Amadou Haidara (Salzburgo), Kluivert (Roma) y Pulisic (Borussia Dortmund).

Vale destacar el impresionante nivel que lleva Kylian Mbappé con el PSG en la Ligue 1: es el máximo anotador con 22 goles y lleva 4 asistencias.

Kylian Mbappé también ganó el premio a Mejor Jugador Joven del Mundial Rusia 2018.

👏👏👏 Congratulations Kylian Mbappé (@KMbappe), the first ever winner of the Kopa Trophy! #kopatrophy #ballondor pic.twitter.com/fI1TCkaEBQ