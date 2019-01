Juventus derrotó 1-0 al AC Milan y es campeón de la Supercopa de Italia [RESUMEN Y VIDEO]

RESUMEN DEL PARTIDO - JUVENTUS VS AC MILAN │ SUPERCOPA DE ITALIA:

Juventus y AC Milán hicieron un partido bastante discreto en la Supercopa de Italia, jugado en la Ciudad Deportiva Rey Abdullah en Jeddah, Arabia Saudita. Donde se pudo ver que con poco el cuadro de Allegri se pudo llevar el 8vo. Trofeo y se pone delante de 'los rossoneros' quienes tenían 7 Supercopas de Italia a lo largo de su rica historia.

Lo más curioso desde la previa significó la ausenci de Gonzalo Higuaín, la principal figura en ataque de AC Milan, quien fue declarado como 'disponible' por Gennaro Gattuso, actual entrenador, pero después lo terminó relegando al banquillo y jugó como titular Patrick Cutrone.

Por el lado de Juventus todo se encaminó con una genialidad aislada por el segundo tiempo, ya que Miralem Pjanic puso la pelota perfecta para que Cristiano Ronaldo con la cabeza marcó el 1-0 en favor del club de Turín. Aunque se utilizó el VAR para verificar si el marcador era correcto, y el se mantuvo la decisión en validar el tanto.

Después pasó a ser un momento de lentitud y trámite del partido, porque Juventus tuvo algunas posibilidades de hacer mayor la diferencia en el marcador, pero aunque se le dio un gol invalidado por fuera de juego, entre otras cosas, como la expulsión de Franck Kessie. El AC Milan hizo un par de intentos para igualar y metió recién a Higuaín en el minuto 70.

La Juventus obtuvo siete títulos de un total de 13 apariciones en la Supercopa de Italia. De las seis derrotas sufridas por la Juventus en la Supercopa de Italia, tres de ellas se han experimentado en los últimos cuatro años.

Mientras tanto, Milan 10 apariciones en la Supercopa de Italia. Tres derrotas fueron obtenidas por los rossoneri en 1996, 1999 y 2003.

Pero los registros históricos no apoyan las esperanzas del técnico de Juventus; Massimiliano Allegri. Desde que se jugó la Supercopa de Italia en 1989, ocho de los 30 partidos se completaron a través del tiempo adicional.

Los equipos tienen mayor cantidad de Supercopa de Italia:

7 títulos: Juventus, AC Milan

5 títulos: Inter Milan

4 títulos: Lazio

2 títulos: AS Roma, Napoli

1 títulos: Sampdoria, Parma, Fiorentina

