Jérôme Boateng tuvo estas palabras tras conocer a reconocido cantante de reggaetón [FOTO]

Mientras que su medio hermano, el ghanés Kevin-Prince Boateng, fue oficializado como flamante refuerzo del Barcelona de España, Jérôme Boateng publicó una foto que viene causando un gran revuelo en las redes sociales. ¿De qué se trata?

Pues, el alemán conoció a J Balvin en su corta estadía en París, en Francia. El zaguero del Bayern Múnich solo tuvo palabras de elogios hacia el cantautor colombiano intérprete de las canciones "Ahora dice", "Safari", "Ambiente", entre otras.

"Encantado de conocer, J Balvin. París fue fuego (emoji)", se puede leer en la cuenta de Boateng en Instagram. Se aprecia al alemán posando con el cantante de reggaetón, quien junta las manos en forma de rezo.

