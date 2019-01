Cristian Benavente: "Para Ricardo Gareca no influye estar jugando en un equipo grande o chico" [FOTOS]

La sorpresa que trajo Cristian Benavente al firmar por su nuevo club ha significado algo rutilante para el fútbol peruano, porque la voz del hincha significó una crítica hacia el ex futbolista del Real Madrid Castilla. Pero 'El Chaval' también tiene una verdad que contar y lo hizo en exclusiva con el 'Diario AS' en su versión web, ahí el volante ofensivo señaló diversos temas de interés, haciendo hincapié en su decisión para oficializar su fichaje en la liga egipcia.

¿CÓMO SE DIO TODO?

"Fue muy muy rápido. La oferta llegó por la noche y a la mañana siguiente ya había que tomar una decisión. No podía decir que no. El equipo ha apostado muy fuerte por mi, realmente me quería, y eso es importante. Creo que he tomado una decisión correcta, estoy muy contento aquí".

¿CUÁL CREES QUE SEA EL PENSAMIENTO DE RICARDO GARECA?

"Creo que el 'Profe' Gareca tiene unas ideas muy claras, un equipo tipo muy hecho. Hay jugadores que han estado fuera de Europa, en otras ligas, y los ha seguido llamando. Estar en un equipo u otro no influye mucho para él. Mi principal intención es estar bien físicamente, jugar partidos, seguir marcando goles y poder demostrar que estoy en ritmo para lo que sea".

¿QUÉ TE GENERA LA LIGA EGIPCIA A PRIMERA VISTA?

"Espero estar feliz aquí, contento. Quiero aprender, adaptarme rápido. Siempre que vas a un sitio nuevo, a un país nuevo, tienes que aprender cosas. Me gustaría hacer cosas importantes y dar alegrías a mi nuevo club".

سابع صفقات بيراميدز في يناير 🔵⚪🔥



لاعب خط الوسط ومنتخب بيرو وناشيء ريال مدريد كرستيان بينافينتي pic.twitter.com/cNQTW6YTjb — Pyramids F.C. (@pyramidsfc) 22 de enero de 2019

¿LA ADAPTACIÓN SERÁ DURA?

"Llevo apenas un día, únicamente he completado un entrenamiento. Mañana hay partido y no sé si estaré listo, pero quiero debutar lo antes posible".

Además, dentro de lo económico el futbolista peruano analizó y contó al detalle cuánto benefició su pase al Pyramids FC, porque no solo ganó Benavente, sino también su ex equipo el Real Charleroi: "Charleroi ha recibido 6 millones de euros por el traspaso", le contó al periodista Álex de Llano y también se develó que Cristian estará ganando 3 millones de euros anuales aproximadamente.

رحبوا معنا بلاعبنا الجديد .. كرستيان بينافينتي نجم خط وسط منتخب بيرو ونادي شارلروا البلجيكي صاحب الـ 24 عاماً 🔵⚪🔥 pic.twitter.com/lEc9dC5fVq — Pyramids F.C. (@pyramidsfc) 22 de enero de 2019

EL DATO:

Cristian Benavente compartirá equipo con dos cracks sudamericanos: Jhon Cifuente (marcó 37 goles en la liga ecuatoriana) y Keno (una de las joyas del Palmeiras campeón brasileño).