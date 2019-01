Lozano sobre continuidad de Ahmed: “Va a continuar, no hay que hablar más del tema"

La Selección Peruana sub 20 se juega su última chance de clasificar al hexagonal final este sábado cuando enfrente al cuadro de Argentina en la fecha final del grupo B del Sudamericano de la categoría en Chile.

Sin embargo, la actuación de la Selección Peruana no ha sido la esperada por todo el aficionado nacional. Un equipo sin respuestas, con poco trabajo táctico y una nula respuesta desde el banco de suplentes han hecho que la bicolor está prácticamente fuera de este certamen.

Y las críticas al entrenador Daniel Ahmed no se hicieron esperar, y hasta ya se pide que el argentino sea cesado de su cargo apenas culmine el Sudamericano. Sobre este tema, el presidente de la FPF, Agustín Lozano, se pronunció al respecto.

"Habíamos abrigado una esperanza diferente, pero vamos a esperar el resultado final, que todavía falta. Vamos a ver el informe del comando técnico", señaló el mandamás del balompié nacional en conversación con Radio Ovación.

De igual manera, Agustín Lozano se mostró a favor de la continuidad de los procesos y aseguró que Daniel Ahmed seguirá al mando de este equipo: "Todo los que tienen contrato con la FPF debemos respetarlo al pie de la letra. No puedo romper lo establecido, soy de la línea que los proyectos deben continuar, los procesos no se pueden cortar. Ahmed va a continuar, no hay que hablar más del tema".