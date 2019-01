Hexagonal final del Sudamericano Sub-20 2019 EN VIVO: equipos, fixture y partidos por los cupos al Mundial

El Sudamericano Sub-20 2019 entra a su etapa decisiva, luego de que ya se van definiendo los clasificados al hexagonal final del certamen, el cual otorgará cuatro cupos para el Mundial de Polonia, a disputarse de mayo a junio. A continuación repasamos el fixture, resultados EN VIVO y selecciones que siguen con vida.



Por el grupo A, Venezuela logró apoderarse del liderato y avanzó sin problemas de forma invicta. Lo sigue Brasil y el tercer cupo lo consiguió Colombia tras agónico triunfo sobre Chile.

En tanto, en el grupo B, Ecuador avanzará sin haber perdido nunca en la fase de grupos. Después, quedarán libres dos cupos, los cuales serán peleados de forma intensa por Argentina, Uruguay, Paraguay y Perú.



El hexagonal final del Sudamericano Sub-20 se disputará desde el martes 29 de enero hasta el 10 de febrero.



Clasificados Grupo A del Sudamericano Sub-20



1° Venezuela

2° Brasil

3° Colombia



1° Ecuador



Fixture del hexagonal final del Sudamericano Sub-20

Fecha 1

29/01 Brasil vs Colombia (3:30 p.m.)

Estadio El Teniente de Rancagua



29/01 Ecuador vs B2 (5:50 p.m.)

Estadio El Teniente de Rancagua



29/01 Venezuela vs B3 (8:10 p.m.)

Estadio El Teniente de Rancagua



Fecha 2

1/02 B2 vs Colombia (3:30 p.m.)

Estadio El Teniente de Rancagua



1/02 Ecuador vs B3 (5:50 p.m.)

Estadio El Teniente de Rancagua



1/02 Venezuela vs Brasil (8:10 p.m.)

Estadio El Teniente de Rancagua



Fecha 3



4/02 Brasil vs B3 (3:30 p.m.)

Estadio El Teniente de Rancagua



4/02 Ecuador vs Colombia (5:50 p.m.)

Estadio El Teniente de Rancagua



4/02 Venezuela vs B2 (8:10 p.m.)

Estadio El Teniente de Rancagua



Fecha 4

7/02 B2 vs B3 (3:30 p.m.)

Estadio El Teniente de Rancagua



7/02 Ecuador vs Brasil (5:50 p.m.)

Estadio El Teniente de Rancagua



7/02 Venezuela vs Colombia (8:10 p.m.)

Estadio El Teniente de Rancagua



Fecha 5



10/02 Colombia vs B3 (3:30 p.m.)

Estadio El Teniente de Rancagua



10/02 Brasil vs B2 (5:50 p.m.)

Estadio El Teniente de Rancagua



7/02 Venezuela vs Ecuador (8:10 p.m.)

Estadio El Teniente de Rancagua



¿Qué premios otorga el hexagonal final del Sudamericano Sub-20?



Las selecciones que logren los primeros cuatro puestos del hexagonal final se clasificarán al Mundial de Polonia 2019.



En tanto, los tres primeros lugares lograrán un boleto a los Juegos Panamericanos 2019.