Brasil vs Bolivia EN VIVO │ partido por el grupo A del Sudamericano Sub-20 Chile 2019

EN VIVO │ El equipo de Brasil tendrá su 'primer partido decisivo' en el sudamericano Sub-20, mañana viernes en Chile ante un equipo que se puso incómodo con el pasar de los minutos. Los brasileños se enfrentarán a Bolivia y necesitan sí o sí un buen resultado para avanzar al Hexagonal Final de la competición, donde estarán los mejores del torneo.

EN VIVO │ La derrota ante el organizador Chile obliga de todas formas a que Brasil gane a los bolivianos para no depender de otros resultados en la ronda definitiva del Grupo A. Con tan solo cuatro puntos, la selección 'más campeona del mundo' ocupa la tercera posición, con la misma puntuación que Chile y Colombia, pero el frente de los colombianos en los criterios de desempate.

El técnico de Brasil; Carlos Amadeu señaló un criterio importante basado en respeto para enfrentarse a Bolivia: "En el juego contra Bolivia tenemos que pensar solamente en la victoria. "No tenemos que pensar en otra alternativa para no depender de nadie", sabe bien que no podrá confiarse de ninguna forma porque podría llevarse más de una sorpresa en esta categoría.

Mientras que Bolivia, colero del grupo A con apenas una sola unidad, todavía tiene remota posibilidad de clasificar al hexagonal final. Sin embargo, el equipo necesita una 'jugada casi imposible', porque tiene que vencer a Brasil por dos goles de diferencia, además de hacer fuerza para que haya un ganador en el duelo entre Chile y Colombia, que juegan tiempo después.

BRASIL VS BOLIVIA - ALINEACIONES PROBABLES:

XI BRASIL: Phelipe; Vitinho, Vitão, Walce, Carlos; Luan Silva, Igor, Marcos Bahia, Rodrygo, Tete; Papagaio.

XI BOLIVIA: Cuéllar; Cueto, Antelo, Quinteros, Fernández; Terrazas, Gonzales, García, Cano; Vaca, Ferrufino.

Sudamericano Sub 20 (2011) con Neymar Jr.

¡¡ATENCIÓN¡¡



