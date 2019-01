Copa Libertadores: hora, día y canal de los partidos de vuelta de la primera fase

Esta semana se disputarán tres partidos correspondiente a la primera jornada de la Copa Libertadores. En el caso de Real Garcilaso, los cusqueños recibirán el martes en el Cusco a Deportivo La Guaira que ha hecho una pretemporada especial en Bolivia para este partido.

📌Árbitros designados para los partidos de vuelta de la Fase 1 de la #CONMEBOLLibertadores 2019 pic.twitter.com/ke9kP3xBig — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) 25 de enero de 2019

El árbitro encargado de dirigir al Real Garcilaso vs Deportivo La Guaira será Mauro Vigliano de nacionalidad argentina. Cabe recordar que el encuentro de ida fue de 1-0 a favor de los venezolanos, pero los cusqueños tienen a favor la altura.

El otro partido será el Defensor Sporting vs Bolívar en Montevideo. El equipo uruguayo tiene prácticamente el pase asegurado tras el 4-2 que le propinó al club boliviano en el encuentro de ida, sin embargo, no se confían para no dejarse sorprender. El árbitro será el venezolano José Argote.

El tercer y último encuentro será el Nacional vs Delfin en el Defensores del Chaco. El club paraguayo necesita remontar el 3-0 que sufrió en la ida. Este encuentro serpa dirigido por árbitro colombiano Andrés Rojas, según confirmó la Conmebol.

MARTES 29 DE ENERO

6:30 p.m. Real Garcilaso vs Deportivo La Guaira

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Canal: Fox Sports

MIÉRCOLES 30 DE ENERO

4:15 p.m. Nacional vs Delfin

Estadio: Defensores del Chaco

Canal: Fox Sports

6:30 p.m. Defensor Sporting vs Bolívar

Estadio: Luis Franzini

Canal: Fox Sports