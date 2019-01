Vélez vs Estudiantes EN VIVO ONLINE por fecha 16 de la Superliga Argentina

Vélez se enfrenta con Estudiantes por la jornada 16 de la Superliga Argentina EN VIVO ONLINE este lunes 28 de enero a las 7:10 p.m. (hora peruana). El encuentro se desarrollará en el Estadio Ciudad de La Plata y podrás seguir el minuto a minuto a través de Libero.pe.

El 'Fortín' empató en la última jornada del torneo ante Patronato por 3-3, con goles de Nicolás Domínguez y Matías Vargas (2) por parte de Vélez, ubicándose en el sexto lugar con 25 puntos. Los dirigidos por Gabriel Heinze mantienen un balance de 7 victorias, 4 empates y 4 derrotas.

El combinado 'blanquiazul' no podrá contar con la presencia de Luis Abram contra el 'Pincha'. El defensor peruano no será de la partida tras salir expulsado en el duelo contra el 'Patrón'. Cabe recordar que Vélez disputó recientemente un amistoso ante Newell's Old Boys, cayendo por 1-0.

Por otro lado, Estudiantes de La Plata empató en la última fecha ante San Lorenzo por 1-1, colocándose en la casilla 15 con 18 puntos. El equipo de Leandro Benítez lleva 4 victorias, 6 empates y 5 derrotas en lo que va del torneo.

La última vez que Vélez y Estudiantes de La Plata se vieron las caras fue en marzo del 2018 en el Estadio José Amalfitani. El encuentro terminó empatado por 3-3 con goles de Salinas, Zárate y Vargas para el 'Fortín', mientras Pavone, Otero y Sánchez anotaron para el 'Pincha'.

POSIBLES ALINEACIONES DEL VÉLEZ - ESTUDIANTES EN VIVO EN DIRECTO POR LA SUPERLIGA ARGENTINA

XI Vélez Sarsfield: Alexander Domínguez; Gastón Díaz, Lautaro Giannetti, Joaquín Laso y Braian Cufré; Gastón Giménez, Nicolás Domínguez y Lucas Robertone; Agustín Bouzat, Rodrigo Salinas y Matías Vargas.

XI Estudiantes: Mariano Andújar; Sánchez, Schunke, Bazzana, Erquiaga; Castro, Kalinski, Gómez, López; Fernández, Albertengo. DT: Leandro Benítez.

HORARIOS DEL VÉLEZ - ESTUDIANTES

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 7:10 p.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York): 8:10 p.m.

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 6:10 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 8:10 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 9:10 p.m.

INTERNET: ¿DÓNDE SEGUIR EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE EL VÉLEZ - ESTUDIANTES?

Si quieres seguir en Internet el Vélez - Estudiantes, Líbero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.