Carlos Tévez despotricó contra Guillermo Barros Schelotto

La relación que hubo entre Carlos Tévez y Guillermo Barros Schelotto en Boca Juniors no fue una de las mejores. Hoy quedó confirmado con las declaraciones que brindó el ‘Apache’ para la prensa de su país.

"Yo permitía cosas que quizá en otro momento y en otro club no hubiera permitido. Para no entrar en conflicto, me comí muchas cosas", aseguró.

Además, comentó sobre lo que significó la llegada de Mauro Zárate al equipo: "Yo sabía que esa incorporación era para sacarme a mí".

Carlitos fue muy claro en cuanto su continuidad en el equipo si es que Barros Schelotto hubiera seguido bajo el mando del 'Xeneize': "Si hubiera seguido Guillermo en el club, yo me iba. No me veía otro año en Boca si él continuaba".

Pese a todo esto, Tévez expresó que lo hecho por el 'Mellizo' en el tiempo que estuvo en Boca fue muy bueno y resultó ser uno de los mejores técnicos que haya tenido el club.

Finalmente, habló sobre Gustavo Alfaro, su nuevo director técnico: "Alfaro está tratando de devolverme esa alegría que uno necesita para volver a jugar al fútbol, volverse a sentir importante. Hace 2 años que vengo tratando de esa pelea interna que uno tiene, ganarle y hacer lo posible para estar bien".