Boca Juniors vs. San Martín VER EN VIVO ONLINE Aquí por FOX Sports Premium: Guía de canales TV y transmisión del partido por fecha 16 de Superliga Argentina | HORARIOS

Boca Juniors vs. San Martín de San Juan VER EN VIVO ONLINE: se enfrentarán este jueves 31 de enero (9.00 p.m. - hora argentina; 7.00 p.m. - hora peruana) en el estadio Ingeniero Hilario Sánchez por la fecha 16 de la Superliga Argentina. La transmisión para la Argentina estará a cargo de FOX Sports Premium; mientras que para Perú y el resto de países de Latinoamérica lo hará FOX Sports 2.

Tras debutar empatar (1-1) contra Newell's Old Boys en Rosario, el flamante técnico Gustavo Alfaro pone en marcha el plan para poder poner a Boca Juniors en zona para la próximo Copa Libertadores 2020. Ante San Martín de San Juan la tarea no será nada sencilla, ya que están urgidos de un triunfo para salir de la zona de descenso de la Superliga Argentina.

📽️ @lichilopez2 completó los estudios médicos, firmó su contrato y desde mañana comenzará a entrenarse en el Centro de Entrenamiento de Ezeiza. ¡No te pierdas todos los detalles del primer día del sexto refuerzo de #Boca! pic.twitter.com/pMACZcfnWF — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) 31 de enero de 2019

La marcha del colombiano Wilmar Barrios con destino al Zenit de San Petersburgo del fútbol ruso, el estratega de Boca Juniors colocará a Jorman Campuzano, compatriota del 'Pulpo'. en su posición frente a San Martín de San Juan.

Además, Alfaro hará movimientos en la zona de ataque de Boca Juniors: Mauro Zárate ingresará por 'El Apache' Carlos Tevez y Ramón 'Wanchope' Ábila tomará la posición de Darío Benedetto, quien fue el autor del único gol en el duelo anterior contra los 'Leprosos'.

Venta de entradas | A partir de las 9:00hs se abren las boleterías de calle Entre Ríos y Lautaro para adquirir las entradas para el partido de esta noche ante Boca. Las mismas abrirán hasta las 21:00hs.#VamosVerdinegro #TodosJuntos pic.twitter.com/Jf0wEH2OkP — Club Atlético San Martín (@CASanMartinSJ) 31 de enero de 2019

Boca Juniors y San Martín de San Juan se midieron en 12 oportunidades: Los 'Xeneizes' acumulan ocho triunfos contra uno del 'santo' (el ''6-1 al Super Boca de Carlos Bianchi en 2013) y tres empates.

BOCA JUNIORS VS. SAN MARTÍN DE SAN JUAN: ALINEACIONES PROBABLES

San Martín: Luis Ardente; Gonzalo Prósperi, Juan Mattia, Arián Pucheta y Gianni Rodríguez o Ian Escobar; Fernando Brandán, Marcos Gelabert, Matías Fissore o Mauro Bogado y Francisco Grahl; Emanuel Dening o Humberto Osorio y Pablo Palacios Alvarenga.

Entrenador: Rubén Forestello.

Boca Juniors: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Junior Alonso y Emmanuel Más; Ivan Marcone y Jorman Campuzano; Cristian Pavón, Mauro Zárate, Emanuel Reynoso; y Ramón Ábila.

Entrenador: Gustavo Alfaro.

Estadio: Hilario Sánchez (San Juan).

Árbitro: Diego Abal.