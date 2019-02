Christian Cueva, el segundo fichaje más caro de la temporada en Argentina

En el trono del 'Rey de Copas'.La inminente llegada de Christian Cueva al Independiente sigue dando que hablar en Argentina, y es que el volante de 27 años se convertirá en el fichaje más caro de la historia del conjunto de Avellaneda.

Como se informó, el “Rojo” desembolsará US$ 6,7 millones -en cinco años- al Krasnodar para el traspaso de “Aladino” y, con ello, supera el precio que se pagó por Cecilio Domínguez (US$ 6 millones), Daniel Montenegro (US$ 4 millones) y Silvio Romero (US$ 3,9 millones), los más caros antes de Cueva.

Para el presente mercado de pases de la Superliga Argentina, el peruano sería el segundo refuerzo estelar solo por detrás del argentino Mario Marcone, quien aceptó US$ 8,5 millones de parte de Boca Juniors.

En tanto, el entrenador Ariel Holan explicó que el arribo de Christian Cueva “se puede transformar en una buena inversión a nivel deportivo y económico”.

Por su parte, Franco Navarro, goleador de Independiente en 1987, aseguró en Radio La Red que el “8” de La Blanquirroja no decepcionará: “Cueva se puede adaptar tranquilamente al fútbol local y a lo que pregona Holan”.

Finalmente, se supo que los abogados de Cueva y la directiva rusa pactaron las fechas de pago por la transferencia. Se espera que pise suelo argentino entre mañana o el domingo para que estampe su firma.

DATO: Cueva apenas jugó 8932 minutos (23 partidos) con el Krasnodar ruso.