Manchester City vs Arsenal EN VIVO: duelo estelar de la fecha 25 de la Premier

El Manchester City se medirá fuerzas ante el Arsenal por la fecha 25 de la Premier League. El partido arrancará desde las 11:30 a.m. (hora peruana) y será transmitido EN VIVO por ESPN 2. Asimismo, podrás seguir todas las incidencias ONLINE a través de Libero.pe

Los 'Ciudadanos' pretenden volver a la senda de la victoria tras caer a manos del Newcastle en la pasada fecha. El rival a vencer es el Arsenal de Pierre-Emerick Aubameyang, quien comandará el ataque 'gunner' y juró con hacer la fiesta en el Etihad Stadium.

En Manchester saben que ya no existe margen de de error si no quieren perderle el paso al Liverpool, líder en la Premier League (61 unidades). Los 'celestes' pretenden ponerse a dos puntos de los 'reds', pero antes deberán doblegar al Arsenal.

#PEPTALK | The latest on @benmendy23 's return to action from the boss 💬 🔵 #mancity pic.twitter.com/eErpYPj7Jy

Por tal motivo, el DT Josep Guardiola mandará a todas sus fieras desde el arraque: Leroy Sané, Kevin de Bruyne y Sergio Agüero. Este último mencionado suma 11 dianas en el presente torneo y amenaza con ser el verdugo de Bernd Leno.

De otro lado, el Arsenal llega a tras derrotar 2-1 al Cardiff City con goles de Alexandre Lacazette y Pierre-Emerick Aubayemang, quienes volverán a arrancar desde el vamos. La consigna es meterse en puestos de Champions League.

🔵 Manchester City are our opponents this weekend...



...so how about this classic @ThierryHenry strike from 2004? 👑 #MCIARS pic.twitter.com/9RU0lwAwBq