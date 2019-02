Paulo Autuori y su lamento tras increíble gol fallado por Duarte [VIDEO]

Paulo Autuori hasta ahora debe de estar lamentándose aquella clara ocasión de su equipo, el Atlético Nacional de Medellín, ya que finalmente el cuadro 'Verdolaga' termino cayendo por 1-0 ante Libertad por la tercera fase de la Copa Libertadores de América.

Resulta que cuando la visita jugaba mejor y buscaba la paridad en el marcador, el portero de Libertad salió desesperado de su valla para evitar un tiro de esquina a favor del cuadro colombiano pero dejó el balón servido para que Duarte defina sin marca y con el arco libre.

Sin embargo, el delantero del Atlético Nacional increíblemente estrelló su balón en el palo, desperdiciando una oportunidad de oro que habría significado el 1-1 y así, definir con tranquilidad el pase a la fase de grupos del torneo continental.

Rápidamente la cámara enfocó al extécnico de la Selección Peruana quien se cayó cuando intentaba ver la acción de juego para luego lamentarse y expresar su molestia con su comando técnico por el tanto desperdiciado de su equipo.

Libertad se impuso 1-0 con gol de 'Tacuara' Cardozo por lo que Atlético Nacional tendrá que revertir la serie el próximo jueves 28 del presente mes en el Atanasio Girardot si quiere acceder a la siguiente etapa del torneo de clubes más importante de Sudamérica.

😱⚽️ O que foi isso, Duarte???



😳 O erro de Martín Silva, o erro (!!!) do atacante do @nacionaloficial e... Paulo Autuori foi parar no chão! 🤦‍♂️#CONMEBOLLibertadores pic.twitter.com/KKhHlq4XR5