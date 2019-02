Conmebol confirmó el árbitro que dirigirá el Carcas vs Melgar

Tras el 2-0 a favor en la ida, FBC Melgar devolverá la visita a Caracs FC este martes 26 de febrero en busca de la soñada clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2019. Para ello, la Conmebol confirmó la terna arbitral que impartirá justicia para este encuentro.

📌🏆 ¡Árbitros confirmados para los partidos de vuelta de la Fase 3 de la #CONMEBOLLibertadores! pic.twitter.com/4T0GGQdYfJ — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) 22 de febrero de 2019

El árbitro Esteban Ostojich es un juez de basta experiencia. El uruguayo dirigió la semifinal de ida entre Independiente y Junior por la Copa Sudamericana. Además, al charrúa no le tiembla la mano al momento de sacar alguna tarjeta amarilla, roja o expulsar.

Para los partidos de vuelta los árbitros peruanos no fueron designados. El Palestino vs Talleres será dirigido por el juez Leodán Gonzáles también de nacionalidad uruguaya. Además, el Atlético Mineiro vs Defensor Sporting será arbitrado por el colombino Andrés Rojas. Finalmente, el Atlético Nacional vs Liberad de Paraguay será dirigido por el juez Wilton Sammpaio de nacionalidad brasileña.

El ganador de la llave G4 irá al Grupo A junto a River, Alianza e Inter, mientras tanto, el vencedor del G1 se ubicará en el Grupo E junto a Zamora, Cerro y Nacional. El G2 estará en el Grupo F junto a Palmeiras, San Lorenzo y Junior y finalmente, el G3 estará en el grupo H Gremio, U Católica y Rosario.