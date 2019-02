Roberto Siucho es cedido al Shanghai Shenxin de la segunda división del fútbol chino

Roberto Siucho seguirá su carrera en el fútbol chino. Aunque no en la primera división, pues el extremo peruano firmó un contrato con el Guangzhou Evergrande y no ha podido ser inscrito para la temporada debido al cupo de extranjeros. Para que no pierda el ritmo futbolístico ha sido cedido a manera de préstamo al Shanghai Shenxin de la China League One, que es la segunda división del fútbol de China, que viene mostrando un crecimiento año tras año.

Recordemos que el talentoso extremo peruano llegó al fútbol chino para esta temporada, luego de su paso por Universitario de Deportes. Roberto Siucho participó de la gira de pretemporada que realizó el cuadro estudiantil en Chile y sus buenas actuaciones despertó el interés del Guangzhou Evergrande, quien finalmente no lo pudo inscribir para la Superliga China.

Lo que está esperando el Guangzhou Evergrande es que Roberto Siucho pueda nacionalizarse para tenerlo de vuelta. Ya tuvo minutos en algunos encuentros amistosos y no desentonó. Estuvo cerca de anotar un gol, pero no pudo hacerlo ante las atajadas de los porteros rivales.

Roberto Siucho seguirá su carrera en la segunda división del fútbol chino. El préstamo es por una temporada y volverá a los 'Tigres del Sur' una vez que haya completado su nacionalización. Cabe mencionar que tiene raíces chinas por su abuelo y no tendría problema alguno en completar los papeles.