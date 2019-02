Los motivos por los que Roberto Siucho no aparece en el equipo principal de Guangzhou

Gran sorpresa causó que el peruano Roberto Siucho no aparezca en la foto principal del Guangzhou Evergrande. El ex Universitario no seguirá en el club donde tiene a Paulinho como una de sus máximas estrellas y se irá a jugar a otro club, pero del mismo fútbol chino.

Según informaciones del periodista asiático, Leonardo Hartung, Roberto Siucho será cedido por el Guangzhou Evergrande al Shanghai Shenxin de la Segunda División de China. ¿Los motivos? únicamente porque el ex Universitario no logró acelerar el tema de su nacionalidad para no ocupar plaza de extranjero.

Ahora en el Shanghai Shenxin de la Segunda División, Roberto Siucho se incorporará al club que ya cuenta con dos futbolistas extranjeros: el brasileño Johnny y el nigeriano John Owoeri.

Como se recuerda, Roberto Siucho ya debutó con el Guangzhou Evergrande, aunque finalmente fue en un encuentro amistoso. Ahí dejó buenas impresiones, pero el tema es netamente de su nacionalización. La directiva espera que en la siguiente temporada ya no pueda ocurrir este problema.