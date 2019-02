Técnico que dirige en China pretende ser el "serrucho" de Solari: "Entrenar al Madrid sería un sueño"

Santiago Solari, técnico del Real Madrid, está firme en su cargo hasta el día de hoy. Sin embargo, su futuro podría tener un giro inesperado si el cuadro blanco queda eliminado a manos del Barcelona por la Copa del Rey y también si pierde este fin de semana por la Liga Santander.

El 'Indiecito' es consciente de lo que se está jugando y, por ende, pondrá su mejor once para así ganar ambos duelos. No obstante, si las cosas no resultan como espera hay un entrenador que se muere por ponerse le buzo 'merengue': Quique Sánchez Flores.

Quique Sánchez Flores, entrenador del Shanghai Shenhua, habló para los micrófonos de "Onda Cero" y no ocultó su deseo por algún día dirigir al conjunto blanco. ¿Cómo tomará dichas palabras el 'Indiecito'?

"El día que llegase la oportunidad de entrenar al Real Madrid sería un desafío. Sé que los niveles más importantes no lo he bajado nada, los de la pasión, el trabajo, adaptarse... Hay que conocer mi trabajo", indicó Sánchez Flores.

Como se sabe, Santiago Solari tiene contrato hasta el 2021, pero si los resultados no lo acompañan la directiva tomará cartas en el asunto. Otro que también asoma es el portugués José Mourinho, quien actualmente no tiene club.

EL DATO:

Santiago Solari conquistó 7 títulos como jugador del Real Madrid.