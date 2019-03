Toni Kroos minimizó a Schuster quien lo llamó tractor

La derrota en casa a manos del Barcelona sigue siendo un dolor de cabeza para la plantilla del Real Madrid. Y es que, ningún jugador se salva de las duras críticas, tal cual fue el caso de Toni Kroos que recibió un duro calificativo por parte de Bernd Schuster.

"En el medio campo del Madrid no manda nadie, no ganan ni al medio campo del Girona. Kroos ahora mismo es un diésel de tractor. Va al trote y no hace nada, así que Vinicius y Benzema están solos", señaló Schuster, ex entrenador del Real Madrid.

Sin embargo, estas palabras provocaron que Toni Kroos se pronuncie dejando un irónico mensaje, que sin duda, no gustará nada al ex técnico merengue. ‘Who???’ escribió el alemán en su cuenta oficial de Twitter, minimizando así y dando a entender que no conoce quien es Schuster.

Como se recuerda, Schuster también opinó de Vinicius y fue todo lo contrario con lo que dijo sobre Kroos. “Es muy joven pero tiene que aprender cosas, porque aunque hace todo bien, se equivoca en la última jugada. Hace todo bien hasta que entra en el área, pero bastante hace"