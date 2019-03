Zinedine Zidane: "Estoy feliz de volver a casa"

El regreso del rey. Zinedine Zidane vuelve a la dirección técnica del Real Madrid en busca de otro ciclo exitoso. El entrenador francés aceptó el llamado de Florentino Pérez y estará a cargo del club hasta el 2022.

En conferencia de prensa, el presidente del Real Madrid se encargó de presentar a Zinedine Zidane. "Tu pasión por el Madrid vuelve a unir tu destino a este club. Asumes la responsabilidad de entrenador de nuestro equipo en un momento de especial dificultad. Amas este escudo y por eso estás hoy aquí. Cuando te ofrecimos tu vuelta a casa hace cinco días mostraste tu lealtad. Tu compromiso con este club emociona a todos los madridistas", fueron las palabras de bienvenida de Florentino Pérez.

Zidane, por su parte, consideró como especial su vuelta al Real Madrid. "Como decía el presidente, estoy feliz de volver a casa. Quiero de nuevo trabajar y poner lo que es este club. Ponerlo donde tiene que estar. Lo único para mí es mañana empezar a trabajar", afirmó el francés.

¿Por qué te habías ido del Real Madrid, Zizou? ¿Qué cambió en estos ocho meses? Zidane contó los motivos de lo que fue su salida y lo que lo llevó a regresar al Merengue. pic.twitter.com/molokkNNUZ — SportsCenter (@SC_ESPN) 11 de marzo de 2019

Consultado por su salida del club, Zinedine Zidane explicó las razones de su salida a finales de la temporada pasada. "Creo que necesitaba el club o la plantilla un cambio después de haberlo ganado todo. Este club es lo que tiene. En ese momento lo pensaba. Ahora vuelvo porque me llamo el presidente y como quiero mucho al presidente y a este club, aquí estoy", justificó.

El entrenador francés desmintió que su vuelta se entienda como una deuda con el Real Madrid. "No tenía ninguna deuda con el club. He vuelto ahora. Cuando me marché era la mejor solución para todos, no solo para mí", explicó.

Pregunta por una hipotética vuelta de Cristiano Ronaldo, Zidane fue tajante: "No es momento para hablar de la vuelta de Cristiano Ronaldo. Todos saben lo que ha sido aquí, ha sido historia y eso nadie lo va a cambiar. Pero no es el momento de hablar de estas cosas".

EL DATO:

Zinedine Zidane logró nueve títulos durante su primera etapa en el Real Madrid.