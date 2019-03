VER EN VIVO Bayern Múnich vs Liverpool: guía de canales por Champions League

Bayern Múnich vs Liverpool | HOY EN VIVO ONLINE desde las 3:00 p.m. (hora peruana) en el estadio Allianz Arena por el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League 2018/2019. Cotejo llegará a todos los hogares EN DIRECTO VÍA FOX Sports y LIVE STREAMING por Líbero.pe.

En el partido de ida entre el Bayern Múnich vs Liverpool disputado en Anfield Road, la llave quedó igualada en cero y definirán al ganador en Alemania, donde los 'bávaros' son casi invencibles.

Luego del duelo en Inglaterra, Bayern ha ganado sus siguientes tres compromisos y recuperado el liderato en la Bundesliga. Además, han anotado 12 goles, de los cuales Robert Lewandowski protagonizó cuatro.

Las únicas bajas que tiene el estratega Niko Kovac son Thomas Müller, Joshua Kimmich (suspendidos) y Arjen Robben (lesionado); mientras que recuperó a Alaba y Coman.

Bayern Múnich vs Liverpool | Horarios en el mundo

Perú, Colombia, Panamá y Ecuador: 3:00 p.m.

México, Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Costa Rica: 2:00 p.m.

Venezuela y Bolivia: 4:00 p.m.

Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay y Brasil: 5:00 p.m.

España, Italia, Francia y Alemania: 9:00 p.m.

Liverpool, por su lado, pone sus esperanzas en el tridente conformado por Mohamed Salah, Sadio Mané y Roberto Firmino, quienes llevan 50 dianas en lo que va de temporada.

Eso sí, los 'Reds' son conscientes que tienen que mejorar mucho jugando fuera de casa, ya que perdieron sus tres salidas en la fase de grupos y solamente pudo marcar un tanto, de penal ante el PSG.

"El Bayern está en una mejor fase que nosotros, son de nuevo líderes del campeonato, ganan partidos con un margen cómodo. Han vuelto a la senda del triunfo", sostuvo Jürgen Klopp en la previa a este partido.

"Como siempre con los goleadores, lo mejor es bloquear los pases y los centros que van hacia él, es ahí donde debemos trabajar todos", advirtió Klopp sobre Robert Lewandowski.

Bayern Múnich vs Liverpool | Canales de transmisión

Sudamérica: FOX Sports

Brasil: Esporte Interativo, TNT Go, Esporte Interativo Plus, TNT Brazil

Francia: RMC Sport en direct, RMC Sport 2

Alemania: Sky Sport UHD, Sky Sport 2/HD, Sky Go, SRF zwei

Italia: RAI Uno, Sky Calcio 2, SKY Go Italia, RAI Play, Sky Sport Uno, RSI La 2

México: FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 1

Inglaterra: BT Sport Live, BT Sport 2, TalkSport Radio UK, BT Sport 4K UHD, BBC Radio 5 Live

Estados Unidos: SiriusXM FC, TNT USA, Galavision, Watch TNT, Univision Deportes En Vivo, B/R Live

Bayern Múnich vs Liverpool | Alineaciones probables

Bayern Múnich: Neuer; Rafinha, Boateng, Hümmels, Alaba; Javi Martínez, Thiago, James Rodríguez; Gnabry, Ribery, Lewandowski.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson; Henderson, Wijnaldum, Fabinho; Salah, Mané, Firmino.

¿Dónde ver EN VIVO Y EN DIRECTO el Bayern Múnich vs Liverpool por la Champions League?

En Internet, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro entre el Bayern Múnich vs Liverpool. Además, podrás ver el resumen al finalizar el cotejo.