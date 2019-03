Sorteo de la Europa League EN VIVO: Las llaves de cuartos de final del torneo UEFA 2018-19

El sorteo de la Europa League 2018-19 en su etapa de los cuartos de final se realizará este viernes 15 de marzo desde las 6:00 a.m. (hora peruana). El importante evento del viejo continente se realizará en Nyon, Suiza, y será transmitido por la señal de Fox Sports, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con toda la información al instante, en el minuto a minuto de Líbero.pe.

La Europa League es el segundo torneo más importantes de clubes en el viejo continente y esta semana terminó su etapa de los octavos de final. Los equipos 8 clasificados son: Arsenal y Chelsea de Inglaterra; Villarreal y Valencia representando a España; Slavia Praga desde República Checa; Benfica de Portugal; Napoli de Italia y el Eintracht Frankfurt de Alemania.

Las principal novedad fue la eliminación del Sevilla, que fue eliminado a manos del guerrero Slavia Praga, que lo ganó por 4-3 en el tiempo extra. Un emotivo partido que los ilusiona. Por otro lado, el Benfica también tuvo que extender su encuentro ante el Dinamo Zagreb, ganando por la mínima diferencia en los 90 minutos (llave igualada), para luego cerrar el partido con un 3-0.

Entre otros resultados sorpresivos para esta fase son el Arsenal, que remontó la derrota 3-1 ante Rennes con una goleada (3-0), mientras que el Eintracht eliminó al inter de Milán con una victoria por la mínima diferencia en el mismo Estadio Giuseppe Meazza. Por su parte, Chelsea pasa a ser el principal candidato por el rendimiento sostenido que vienen mostrando.

Todos los equipos estarán a la expectativa, esperando conocer a los rivales que tendrán que superar para jugar la gran final de la Europa League en el Estadio Olímpico de Bakú, en Azerbaiyán.

PROGRAMACIÓN DEL SORTEO POR LOS CUARTOS DE FINAL DE LA EUROPA LEAGUE 2018-19

Cuartos de final (ida): jueves 11 de abril

Cuartos de final (vuelta): jueves 18 de abril

Semifinal (ida): jueves 2 de mayo

Semifinal (vuelta): jueves 9 de mayo

Final (única): miércoles 29 de mayo en el Estadio Olímpico de Bakú.

GUÍA DE CANALES DEL SORTEO POR LOS CUARTOS DE FINAL DE LA EUROPA LEAGUE 2018-19

Argentina FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

Bolivia Fox Sports Cono Sur

Brasil TNT Brazil, TNT Go, Esporte Interativo Plus

Chile FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

Colombia Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

Costa Rica FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

Ecuador Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

Francia Eurosport Player France, Eurosport France

Alemania Sky Sport News HD, Eurosport, Sky Go, DAZN, Eurosport Player

Hungría M4 Sports, Eurosport Hungary

Italia SKY Go Italia, Eurosport Italy, Sky Sport Football

Panamá Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte

Paraguay Fox Sports Cono Sur

Perú Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

España Gol, Eurosport Player Spain, Movistar+, #Vamos, Eurosport Spain, Movistar Liga de Campeones, Esport3

Reino Unido BT Sport 2, BT Sport Live

Estados Unidos Univision Deportes, B/R Live, Univision Deportes En Vivo

Uruguay Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

Venezuela Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte

HORARIOS DEL SORTEO POR LOS CUARTOS DE FINAL DE LA EUROPA LEAGUE 2018-19

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 6.00 a.m.

Estados Unidos: 6.00 a.m. (ET) / 3.00 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Domincana, El Salvador y Nicaragua: 5.00 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 7.00 a.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 8.00 a.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 12.00 p.m. (mediodía)

