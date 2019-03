Sorteo Champions League EN VIVO ONLINE: sigue la definición de los cuartos de final en Nyon [GUÍA TV]

Champions League: sorteo de cuartos de final EN VIVO | Este viernes se desarrollará el sorteo de los cuartos de final desde Nyon, Suiza. Sigue todos los detalles de la definición de las llaves del torneo de clubes europeos, con Barcelona, desde las 6:00 a.m. (hora peruana) y en Libero.pe.

Será un momento decisivo para la Champions League, que por primera vez definirá un sorteo de cuartos de final y semifinales. Y, también, será especial por la ausencia del Real Madrid, quien fue eliminado y que cederá su corona a otro monarca.



Juventus, con Cristiano Ronaldo, Barcelona y Manchester City son algunos de los equipos favoritos para alzar la 'Orejona' por sus actuaciones. No obstante, si de algo se ha caracterizado la Champions es su factor sorpresa.





Completan los bombos Manchester United, Tottenham , Ajax y Porto. En total, será Inglaterra la que predominará en el sorteo, con cuatro equipos en esta fase.

🚨 Reminder! 🚨

The quarter-final, semi-final and final draws all take place on Friday 15 March.



📺 LIVE on https://t.co/sQezPQoaea

⏰ 12:00CET

#⃣ #UCLdraw



More info 👉 https://t.co/wB66PqsdUL pic.twitter.com/kGDY9iU5jD — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 13, 2019



Sorteo de cuartos de Champions League | Consideraciones:



1. No hay restricciones geográficas o cabeza de serie.

2. Equipo que salga primero del bombo juega la ida de local.

3. Se sortean cruces de semifinal

4. Se sortea local para la final el 1 de Junio



Sorteo de cuartos de Champions League | Horarios



Perú 6:00 a.m.

Ecuador: 6:00 a.m.

Colombia: 6:00 a.m.

Bolivia: 7:00 a.m.

Venezuela: 7:00 a.m.

Uruguay: 8:00 a.m.

Argentina: 8:00 a.m.

Brasil: 9:00 a.m.

México: 5:00 a.m.

España 12:00 p.m.



Sorteo de cuartos de Champions League | Canales de transmisión

Perú Fox Sports 2

Ecuador: Fox Sports 2

Colombia: Fox Sports 2

Bolivia: 7:00 a.m.

Venezuela: 7:00 a.m.

Uruguay: 8:00 a.m.

Argentina: 8:00 a.m.

Brasil: TNT Go, TNT Brazil

México: Fox Sports 2

España Movistar +



Sorteo de cuartos de Champions League | Fechas de los partidos



Los cuartos de final de la Champions League se jugará el 9 y 10 de abril (partidos de ida), mientras que la vuelta serán del 16 y 17.



Champions League 2018-19 | Últimos campeones



Champions League 2017-18: Real Madrid

Champions League 2016-17: Real Madrid

Champions League 2015-16: Real Madrid

Champions League 2014-15: Barcelona

Champions League 2013-14: Real Madrid

Champions League 2012-13: Bayern Múnich

Champions League 2011-12: Chelsea

Champions League 2010-11: Barcelona

Champions League 2009-10: Inter

Champions League 2008-09: Barcelona