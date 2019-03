Colombia vs Japón EN VIVO: Partido amistoso internacional FIFA

Colombia y Japón se enfrentarán este viernes 22 de marzo a las 5:20 a.m. (hora peruana) en partido amistoso internacional por fecha FIFA. El encuentro se disputará en el Nissan Stadium de Yokohama y será transmitido por la señal de Caracol TV para el país cafetero, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos de las mejores jugadas al instante, en el minuto a minuto de Líbero.pe.

La Selección de Colombia tendrá su primer partido bajo las órdenes de Carlos Queiroz, entrenador que fue confirmado hace unas semanas. El portugués tendrá que acelerar su trabajo, pues tiene que encontrar a los jugadores y estrategia adecuada en los amistosos que tendrá antes de la participación en la Copa América. El tiempo corre en contra, pero la calidad de jugadores es un punto a favor.

James Rodríguez y Radamel Falcao encabezan la lista de convocados para este duelo ante Japón, además de tener a Davinson Sánchez y Yerry Mina como figuras destacadas en la defensa. A pesar de no contar con un entrenador oficial, la Selección de Colombia no perdió ninguno de los amistosos que jugó luego del mundial: 2-1 a Venezuela, 0-0 con Argentina, 4-2 a Estados Unidos y 3-1 a Costa Rica.

Por otro lado, la Selección de Japón también busca su mejor nivel para afrontar la Copa América de Brasil en unos meses, pues fueron invitados al igual que Catar. ‘El equipo del sol naciente’ cumplió un buen papel en la última copa del mundo y eso lo trasladó en su participación en la Copa Asiática de Naciones que se realizó a inicios del presente año, aunque terminaron con un sabor amargo.

Tras llegar a la final, la Selección de Japón no pudo configurar su participación obteniendo el título y terminó perdiendo por 3-1 ante Catar. La base del equipo sigue y ahora tendrán una importante prueba ante un rival sudamericano. Takashi Inui, Takashi Usami, Shinji Kagawa y Takumi Minamino son algunas de las importantes figuras con las que los nipones intentarán hacer respetar su casa.

POSIBLES ALINEACIONES DEL COLOMBIA vs JAPÓN EN VIVO ONLINE

XI Colombia: Arboleda; Cristian Borja, Sánchez, Yerry Mina, Arias; Sánchez, Barrios, Lerma; James Rodríguez, Muriel y RadamelFalcao.

XI Japón: Higashiguchi; Sasaki, Tomiyasu, Shoji, Muroya; Yamaguchi, Shibasaki, Doan, Nakajima; Minamino y Kamada.

CANALES DEL COLOMBIA vs JAPÓN EN VIVO ONLINE

Colombia: Caracol Play, Caracol TV

Hong Kong: 662 Sports 2, 602 HD Sports 2

Japón: NTV

HORARIOS DEL COLOMBIA vs JAPÓN EN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 5.20 a.m.

Estados Unidos: 5.20 a.m. (ET) / 2.20 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Domincana, El Salvador y Nicaragua: 4.20 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 6.20 a.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 7.20 a.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 11.20 a.m.

¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO EL ENCUENTRO ENTRE COLOMBIA vs JAPÓN?

En Internet el duelo entre Colombia vs Japón, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.