Perú vs Paraguay EN VIVO: chocan en amistoso internacional por fecha FIFA

Perú vs Paraguay EN VIVO | Este viernes 22 de marzo se juega el amistoso internacional por fecha FIFA entre la 'Bicolor' y la 'Albirroja'. El duelo este pactado para las 7:00 p.m. (hora peruana) y 9:00 p.m. (hora paraguaya) en el Red Bulls Stadium y será transmitido por Movistar Deportes. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las mejores jugadas, goles, incidencias minuto a minuto por Líbero.

Con la consigna de lavarnos la cara a raíz de los últimos amistosos, la selección, con su mejor oncena, afrontará su primer examen del año camino a la Copa América cuando mida fuerzas frente a su similar de Paraguay en el Red Bull Arena de New Jersey.

Los de Ricardo Gareca tienen claro el objetivo de esta gira por Estados Unidos: levantar el rendimiento de los últimos partidos.

Desde su paso por el último Mundial, la “blanquirroja” ganó apenas un partido preparatorio (ante Chile 3-0), empató otro y perdió tres. Un hecho no menor que tiene enrazados a los guerreros del “Tigre” y por el que saldrán a revivir sus mejores presentaciones en tierras americanas, donde no estaremos solos pues casi siempre la “bicolor” ha sido local en Estados Unidos.

Christian Cueva será el encargado de generar el fútbol, mientras que André Carrillo y Jefferson Farfán, los elegidos para hacernos cantar la palabra bendita. ¡Vamos Perú!

Perú vs Paraguay | Alineaciones probables

Perú: Gallese; Advíncula, Santamaría, Araujo, Trauco; Tapia, Yotun, Flores, Cueva, Carrillo; Farfán.

Paraguay: Fernández; Balbuena, Valdez, Rojas, Gómez; Piris, O. Romero, Almirón, Romero Gamarra; Domínguez; A. Romero.

Fecha, hora y escenario del Perú vs Paraguay:

Fecha: Viernes 22 de marzo de 2019

Hora: 7:00 p.m. (hora peruana)

Estadio: Red Bulls Stadium

Árbitro: Jair Marrufo (EEUU)

Perú vs Paraguay | Horarios

México: 6:00 pm

Perú: 7:00 pm

Colombia: 7:00 pm

Ecuador: 7:00 pm

Venezuela: 8:00 pm

Bolivia: 8:00 pm

Argentina: 9:00 pm

Chile: 9:00 pm

Uruguay: 9:00 pm

Paraguay: 9:00 pm

Brasil: 10:00 pm.

Reino Unido: 00:00 am (23 de marzo)

España: 1:00 am (23 de marzo)

Japón: 9:00 am (23 de marzo)

Perú vs Paraguay | Canales

Canadá: DAZN, beIN Spors Canadá, beIN Sports

Ecuador: Canal del Fútbol

Francia: beIN Sports, beIN Sports MAX 5

Paraguay: Telefuturo

Perú: Movistar Deportes

Singapur: SuperSports CH 202