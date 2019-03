Perú vs Paraguay EN VIVO día, hora y canal desde Nueva Jersey | Amistoso FIFA

Perú vs Paraguay EN VIVO ONLINE | chocan este viernes 22 de marzo en el Red Bulls Stadium desde las 7:00 p.m. (hora peruana) en Nueva Jersey - Estados Unidos. Cuadro bicolor se prepara para la Copa América de Brasil 2019 que arranca en junio. La transmisión será por Latina TV y Movistar Deportes. También puedes seguir las incidencias por Líbero.pe.

Perú en sus últimos seis partidos, ha tenido un juego irregular, siendo los últimos dos, derrotas. Costa Rica (3-2) y Ecuador (2-0), desnudaron todas las falencias defensivas que tiene la bicolor post Mundial de Rusia. Antes, había consechado un empate ante Estados Unidos (1-1), goleó a Chile (3-0) y sucumbió ante Alemania (2-1) y Holanda (2-1).

Con la base del Mundial, Ricardo Gareca busca resolver los errores tácticos y llegar bien a la Copa América de Brasil, donde las expectativas es pasar por lo menos, los cuartos de final en un grupo complicado donde está Brasil, Venezuela y Bolivia (Grupo A).

Sin la presencia de Paolo Guerrero (para los amistosos de junio estará apto), Jefferson Farfán sería el único punta un sistema muy conocido por Ricardo Gareca (4-2-3-1). Christian Cueva será el conductor del equipo ante los paraguayos.

Por su parte, la selección de Paraguay, estrenará entrenador. El argentino, Eduardo Berizzo se hizo cargo del equipo tras la renuncia del colombiano, Juan Carlos Osorio. El ex Sevilla, prepara al equipo para cambiar los últimos resultados adversos. De cinco encuentros, ganó uno y perdió tres. Venezuela, EEUU y Japón doblegaron al cuadro "guaraní".

Paraguay se alista para disputar también la Copa América de Brasil. Los "guaraníes" se encuentra en el grupo B con Argentina, Colombia y Catar.

PERÚ VS PARAGUAY EN VIVO ONLINE ALINEACIONES POSIBLES

Perú: Gallese; Advíncula, Santamaría, Araujo, Trauco; Tapia, Yotun, Flores, Cueva, Carrillo; Da Silva.



Paraguay: Fernández; Balbuena, Valdez, Rojas, Gómez; Piris, O. Romero, Almirón, Romero Gamarra; Domínguez; A. Romero.

Árbitro: Jair Marrufo (EEUU)

Estadio: Red Bulls Stadium

Hora: 7:00 p.m.

PERÚ VS PARAGUAY EN VIVO ONLINE TRANSMISIÓN

Canadá DAZN, beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada

Ecuador Canal del Futbol

Francia beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports MAX 5

Internacional PPV

Paraguay Telefuturo

Perú Movistar Deportes Peru

Singapur SuperSports CH 202

PERÚ VS PARAGUAY EN VIVO ONLINE HORARIOS EN EL MUNDO



Asunción 10:00 pm.

Bagdad 4:00 am. (sábado 23)

Bangkok 8:00 am. (sábado 23)

Barcelona 4:00 am. (sábado 23)

Belo Horizonte 10:00 pm.

Brooklyn 9:00 pm.

Buenos Aires 10:00 pm.

Ciudad del Cabo 3:00 am. (sábado 23)

Ciudad Juárez 7:00 pm.

Damasco 3:00 am. (sábado 23)

Guadalajara 7:00 pm.

Guayaquil 8:00 pm.

La Habana 9:00 pm.

Houston 8:00 pm.

Kiev 3:00 am. (sábado 23)

Londres 1:00 am. (sábado 23)

Los Ángeles 6:00 pm.

Madrid 2:00 am. (sábado 23)

Melbourne 12:00 pm. (sábado 23)

Montreal 9:00 pm.

Osaka 10:00 am. (sábado 23)

Perú 8:00 pm.

Pekín 9:00 am. (sábado 23)

Nueva York 9:00 pm

París 2:00 am. (sábado 23)

Santiago de Chile 10:00 pm.

Sidney 12:00 pm. (sábado 23)

Tokio 10:00 am. (sábado 23)

PERÚ VS PARAGUAY EN VIVO ONLINE ÚLTIMOS RESULTADOS

Perú



Perú 2-3 Costa Rica

Perú 0-2 Ecuador

EE.UU. 1-1 Perú

Perú 3-0 Chile

Alemania 2-1 Perú

Paraguay

Sudáfrica 1-1 Paraguay

Japón 4-2 Paraguay

EE.UU. 1-0 Paraguay

Paraguay 0-1 Venezuela

Colombia 1-2 Paraguay

PERÚ VS PARAGUAY EN VIVO ONLINE ÚLTIMOS ENFRENTAMIENTOS

08.06.17 Amistoso FIFA / Perú 1-0 Paraguay

10.11.16 Eliminatorias / Paraguay 1-4 Perú

13.11.15 Eliminatorias / Perú 1-0 Paraguay

03.07.15 Copa América Chile / Perú 2-0 Paraguay

​18.11.14 Amistoso FIFA / Perú 2-1 Paraguay