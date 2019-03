Beto da Silva: "No me veo como el sucesor de Paolo Guerrero"

A la espera que acabe la sanción de Paolo Guerrero, Ricardo Gareca todavía no da con el sucesor del máximo goleador histórico de la Selección Peruana. Raúl Ruidíaz sigue sin destaparse y otros nombres se perdieron en el camino. Uno de ellos fue Beto da Silva, lastrado por las lesiones y malas decisiones, y que está volviendo a figurar con goles y buenas actuaciones en el Lobos BUAP.

En su vuelta a la Selección Peruana, Beto da Silva valoró la consideración de Ricardo Gareca y aclaró que no se ve como el sucesor de Paolo Guerrero como el "9" del equipo de todos, sino como aquel que quiere forjar su propio camino.

"Yo me veo como Beto da Silva, el que quiere forjar su historia en la selección peruana. Paolo es uno solo; es un ídolo para todos nosotros. Si Dios quiere, en algún momento podré estar en ese nivel, pero no me veo como el sucesor de nadie", explicó Da Silva en una entrevista con El Comercio.

Sobre su ausencia en la convocatoria para el Mundial Rusia 2018, el delantero de 22 años la consideró como justo por el momento en el que vivía. "Me dolió, pero ya sabía que había otros jugadores que estaban mejor. Yo no había hecho méritos para estar. Soy joven y sé que tendré otra oportunidad. Si Dios quiere, todavía podré estar en una Copa del Mundo", sostuvo.

"Para mí estar en la selección es lo más grande. Cuando vengo acá soy muy feliz. Es un sueño de niño. Ahora toca aprovechar este momento e ilusión para sacarle lo máximo. Creo que el profesor Gareca siempre ha confiado en mí. Eso lo ha dejado claro. Siempre me ha brindado su apoyo", abundó Beto da Silva.

El delantero, que llegó a jugar poquísimo en Gremio, Argentinos Juniors y Tigres, reconoció que varios clubes, entre ellos Alianza Lima, quisieron su fichaje. "En Perú no solamente me llamó Alianza Lima sino también otros clubes, pero opté por no regresar porque todavía tengo (capacidad) para jugar afuera y Tigres prefirió que siguiera jugando en México para seguirme de cerca", puntualizó.

EL DATO:

Beto da Silva aclaró que no ve como una traición fichar por Alianza Lima, él se considera un profesional. Sobre Sporting Cristal, sentenció: "Es un club que amo mucho".