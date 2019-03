Perú vs Paraguay: Ricardo Gareca paró este once para duelo amistoso FIFA

Ricardo Gareca, seleccionador de Perú, ya tiene definido el once que enfrentará a Paraguay que estrenará nuevo entrenador, el argentino, Eduardo Berizzo, este viernes 22 de marzo desde Nueva Jersey.

La selección peruana, trabajó hoy en el Red Bulls Arena, y tras realizar una activación de 15', el trabajo reducido sirvió para calentar un poco a los jugadores debido a las bajas temperaturas en Nueva Jersey.

Gareca, no tiene dudas y paró este equipo en el campo: Gallese, Advíncula, Araujo, Abram, Trauco:; Tapia, Yotún, Carrillo, Flores, Cueva y Farfán.

La @SeleccionPeru 🇵🇪 viene quedando lista para enfrentar mañana a @Albirroja 🇵🇾 en el Red Bull Stadium de New Jersey. La actitud está al tope. 🙌💪#ArribaPerú pic.twitter.com/LwgCruwr9w — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) 21 de marzo de 2019

¡Queda muy poco para volver a alentar a nuestra @SeleccionPeru! 🇵🇪🙌 Este viernes no te pierdas el primer amistoso de la Blanquirroja en esta fecha doble. ⚽️



Perú 🇵🇪 🆚 Paraguay 🇵🇾



🗓 22 de marzo

⏰ 7:00 pm.

🏟 Red Bull Arena - New Jersey pic.twitter.com/Odb34NTztq — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) 20 de marzo de 2019

El entrenador, ya tiene una base armada y solo variará la defensa y con su 4-2-3-1, sistema que le dio resultados para clasificar al Mundial de Rusia.

Perú juega este viernes 22 de marzo ante Paraguay desde las 7:00 p.m. en el Red Bulls Arena. Luego, cuatro días después, lo hará ante El Salvador en Washington DC.

⚪️🔴” Estamos conociendo al entrenador y sus ideas. Estos días de entrenamiento son muy importantes para captar la idea del DT, y adecuarnos a lo que nos está pidiendo”.

📹 La conferencia completa de @junior_alonso4 y Miguel Almirón: https://t.co/DmMaj86vWr#VamosParaguay 💪🏻🇵🇾 pic.twitter.com/llgyPnWsbN — Selección Paraguaya (@Albirroja) 21 de marzo de 2019

Perú vs Paraguay EN VIVO ONLINE será transmitido por Latina TV y Movistar Deportes.

PERÚ VS PARAGUAY EN VIVO ONLINE ALINEACIONES POSIBLES

Perú: Gallese; Advíncula, Santamaría, Araujo, Trauco; Tapia, Yotun, Flores, Cueva, Carrillo; Da Silva.



Paraguay: Fernández; Balbuena, Valdez, Rojas, Gómez; Piris, O. Romero, Almirón, Romero Gamarra; Domínguez; A. Romero.

PERÚ VS PARAGUAY EN VIVO ONLINE HORARIOS EN EL MUNDO



Asunción 10:00 pm.

Bagdad 4:00 am. (sábado 23)

Bangkok 8:00 am. (sábado 23)

Barcelona 4:00 am. (sábado 23)

Belo Horizonte 10:00 pm.

Brooklyn 9:00 pm.

Buenos Aires 10:00 pm.

Ciudad del Cabo 3:00 am. (sábado 23)

Ciudad Juárez 7:00 pm.

Damasco 3:00 am. (sábado 23)

Guadalajara 7:00 pm.

Guayaquil 8:00 pm.

La Habana 9:00 pm.

Houston 8:00 pm.

Kiev 3:00 am. (sábado 23)

Londres 1:00 am. (sábado 23)

Los Ángeles 6:00 pm.

Madrid 2:00 am. (sábado 23)

Melbourne 12:00 pm. (sábado 23)

Montreal 9:00 pm.

Osaka 10:00 am. (sábado 23)

Perú 8:00 pm.

Pekín 9:00 am. (sábado 23)

Nueva York 9:00 pm

París 2:00 am. (sábado 23)

Santiago de Chile 10:00 pm.

Sidney 12:00 pm. (sábado 23)

Tokio 10:00 am. (sábado 23)

PERÚ VS PARAGUAY EN VIVO ONLINE ÚLTIMOS RESULTADOS

Perú



Perú 2-3 Costa Rica

Perú 0-2 Ecuador

EE.UU. 1-1 Perú

Perú 3-0 Chile

Alemania 2-1 Perú

Paraguay

Sudáfrica 1-1 Paraguay

Japón 4-2 Paraguay

EE.UU. 1-0 Paraguay

Paraguay 0-1 Venezuela

Colombia 1-2 Paraguay

PERÚ VS PARAGUAY EN VIVO ONLINE ÚLTIMOS ENFRENTAMIENTOS

08.06.17 Amistoso FIFA / Perú 1-0 Paraguay

10.11.16 Eliminatorias / Paraguay 1-4 Perú

13.11.15 Eliminatorias / Perú 1-0 Paraguay

03.07.15 Copa América Chile / Perú 2-0 Paraguay

​18.11.14 Amistoso FIFA / Perú 2-1 Paraguay