México vs Chile EN VIVO: con Chicharito Hernández en amistoso por fecha FIFA

México y Chile se enfrentarán este viernes 22 de marzo a las 9:15 p.m. (hora peruana) en partido válido por la fecha FIFA de marzo. El encuentro se disputará en el SDCCU Stadium y será transmitido por la señal de TDN, Univision y TV Azteca, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos de las jugadas destacadas, en el minuto a minuto de Líbero.pe.

La Selección de México intentará volver a la senda del triunfo tras las últimas tres derrotas que logró de manera consecutiva a finales del 2018. Curiosamente, la mala racha de partidos inició tras la derrota 1-0 ante ‘La Roja’, perdiendo luego dos partidos ante Argentina (ambos por 2-0). No obstante, esta vez tendrán a Gerardo ‘Tata’ Martino en el banco de suplentes, con quien inicia una nueva era.

El primer partido del entrenador argentino será complicado y la misión también es romper la paternidad que existe sobre México en los duelos más recientes, en especial por el último recuerdo en Estados Unidos: cayeron goleados 7-0 en la Copa América Centenario 2016. Los hinchas del ‘Tricolor’ quieren redimirse y empezar el año con una victoria será positivo para el plantel.

Por otro lado, la Selección de Chile ha dejado más dudas que certezas bajo las órdenes de Reinaldo Rueda, pues no han mostrado un buen rendimiento colectivo. La victoria sobre Honduras a final del año pasado maquilló un poco las cosas, pero no borra la goleada sufrida ante Perú (3-0) y la derrota en casa ante Costa Rica (3-2). Este partido será ideal por la exigencia para afinar el sistema de juego.

Tras dos títulos consecutivos de la Copa América, el objetivo de la Selección Chilena es repetir el plato y conseguir el tricampeonato. Arturo Vidal será el encargado de encabezar el equipo, mientras que Nicolás Castillo la principal referencia de ataque. El delantero del América llega con la mecha encendida y buscará volver a celebrar ante México, como lo hizo en la victoria sobre la hora del último amistoso.

POSIBLES ALINEACIONES DEL MÉXICO vs CHILE EN VIVO ONLINE

XI México: Guillermo Ochoa; Miguel Layún, Néstor Araujo, Héctor Moreno, Jesús Gallardo; José Juan Vázquez, Jonathan dos Santos, Andrés Guardado; Javier Hernández, Hirving Lozano y Raúl Jiménez. DT: Gerardo Martino.

XI Chile: Gabriel Arias; Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Eugenio Mena; Erick Pulgar, Charles Aránguiz, Arturo Vidal; Diego Rubio, Nicolás Castillo y Jean Meneses. DT: Reinaldo Rueda.

HORARIOS DEL MÉXICO vs CHILE EN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 8.00 p.m.

Estados Unidos: 8.00 p.m. (ET) / 5.00 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Domincana, El Salvador y Nicaragua: 7.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 9.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 10.00 a.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 2.00 a.m. (día siguiente)

CANALES DEL MÉXICO vs CHILE EN VIVO ONLINE

Chile: CDF Básico, CDF Premium, CDF HD

Costa Rica: TDN

El Salvador: TDN

Guatemala: TDN

Honduras:TDN

México: TDN, Canal 5 Televisa, Azteca Deportes En Vivo, Televisa Deportes En Vivo, Azteca 7

Nicaragua: TDN

Panamá: TDN

Estados Unidos: Univision NOW, UniMás, Univision Deportes En Vivo, Univision Deportes

¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO EL ENCUENTRO ENTRE MÉXICO vs CHILE?

En Internet el duelo entre México vs Chile, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.