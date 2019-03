Pedro Aquino y el emotivo mensaje a sus compañeros de la Selección Peruana

La Selección Peruana cumplirá hoy un importante duelo amistoso por Fecha FIFA. Será ante Paraguay en la ciudad de Nueva Jersey. No caben dudas de que uno de los jugadores importantes del esquema de Ricardo Gareca es Pedro Aquino, jugador del León de México, que no podrá estar presente ya que presenta una dolora lesión que lo alejará de las canchas por mucho tiempo, pero sí llegará a la Copa América Brasil 2019.

A pesar de que Pedro Aquino no está presencialmente con el grupo en Nueva Jersey, utilizó sus redes sociales para mostrar todo el apoyo a sus compañeros, deseándoles suerte para el partido de hoy y también para el del martes ante El Salvador. Además, lamentó no poder estar con ellos en este momento pero espera a que pronto vuelvan a estar juntos. Nuevamente se mostró la unión que tienen todos los seleccionados tanto dentro como fuera de la cancha.

"Hoy no es un día cualquiera, hoy juega nuestra Selección. Hoy no me tocará estar con ellos pero confío mucho en este grupo y sé que hoy día vamos a seguir dejando en alto nuestro país. Vamos Perú carajo", fueron las palabras que escribió Pedro Aquino en su cuenta oficial de Instagram acompañado de una foto en la que se le aprecia con la indumentaria de la Selección Peruana.

Cabe recordar al público que el encuentro de este viernes por Fecha FIFA será ante la Selección de Paraguay en Nueva Jersey. El estadio donde se jugará el encuentro será el Red Bull Arena y el balón empezará a rodar desde las 7:00 p.m. (hora peruana). Este partido de la Selección Peruana será transmitido por Movistar Deportes y podrás seguir el minuto a minuto desde la web de Líbero.