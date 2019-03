Real Madrid quiere deshacerse de Toni Kroos y maneja hasta 6 opciones para reemplazarlo

Real Madrid empezó a planear lo que hará la siguiente temporada. En lo que va del curso los resultados no lo han acompañado esta vez al cuadro madridista, pero con la vuelta de Zinedine Zidane ya hay una lista de posibles fichajes. El más deseado es Kylian Mbappé, pero hay una zona del campo que quedará descubierta ante la inminente salida de Toni Kroos. Tanto Florentino Pérez como el estratega francés no tendrían en sus planes al mediocampista alemán y se manejan hasta seis opciones para reemplazarlo.

El primero, y prioridad, es Paul Pogba. El francés ya mostró su deseo de vestir la camiseta del Real Madrid en los últimos días. Sin embargo, no es el único centrocampista de la Premier League que está en la órbita de la 'Casa Blanca', pues Christian Eriksen -del Tottenham- también interesa a Zidane. El cuadro madridista deberá elegir bien al reemplazante de Toni Kroos cuanto antes, para iniciar las negociaciones de club a club.

En el Paris Saint-Germain hay dos futbolistas que también están en la lista de Zinedine Zidane para reemplazar al alemán. Se trata nada más y nada menos que del italiano Marco Verratti y el francés Adrien Rabiot. Ambos no tienen lugar en el PSG de Thomas Tuchel. El primero en mención tiene muy pocas oportunidades en el terreno de juego mientras que el segundo ha sido totalmente olvidado por el estratega alemán.

Los últimos dos futbolistas que se encuentran en esta lista de buena fe son Sergej Milinkovic-Savic y Thiago Alcántara. En el caso del serbio, quien milita en el Nápoli de la Serie A italiana, no es la primera vez que se le vincula al Real Madrid. Ya ha estado en órbita para la temporada pasada y esta también, pero no se dieron las negociaciones. Alcántara, por su parte, no vería con malos ojos volver a la Liga Santander, aunque su pasado en Barcelona complicaría la situación.