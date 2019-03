Perú vs. El Salvador EN VIVO: Yordy Reyna se vuelve a perder el 1-0 con un remate de cabeza desviado [VIDEO]

Perú no logra abrir el marcador ante El Salvador y por tercera vez, Yordy Reyna se come el 1-0 para el equipo nacional al no direccionar de manera correcta su remate de cabeza que se perdió por arriba del arco rival en este amistoso internacional por Fecha FIFA.

Una chance más para el ex delantero de Alianza Lima que hoy tuvo con el santo de espaldas de cara al arco.

Por ahora, Peru y El Salvador empatan sin goles gracias a la poca eficacia de los delantero de la Selección Peruana.

PUEDES VER ¡Irreconocible! Perú perdió 2-0 contra El Salvador en Washington

Por su parte, El Salvador ahora aprovecha la desesperación del cuadro peruano que empieza a caer en la desesperación tras la poca efectividad.