Gonzalo Higuaín confirma su retiro de Argentina: "Mi ciclo en la Selección ya está, para alegría de muchos" [VIDEO]

Puso punto final. El delantero Gonzalo Higuaín, actual jugador del Chelsea, anunció este jueves su retiro definitivo de la Selección Argentina tras 10 años como internacional y con una ausencia de 8 meses en la 'Albiceleste' tras el Mundial de Rusia 2018. A sus 31 años, el 'Pipita' reveló al programa 90 Minutos de la cadena FOX Sports que su ciclo ya terminó y quiere dedicarle el mayor tiempo posible a su familia.

El artillero vistió la camiseta de la Selección de Argentina en 75 partidos, logrando anotar 31 goles. Pese a ello, consiguió generar una gran cantidad de detractores.

"Creo que ya está, pensándolo bien profundamente, mi ciclo en la Selección ya está. Quiero disfrutar de mi familia. Para alegría de muchos y de otros no tanto, mi ciclo ya está como también lo hicieron otros compañeros. Así que ahora que ya se pueden dejar de preocupar si estoy o no estoy", aseguró Gonzalo Higuaín al programa 90 Minutos de Fox Sports.

"MI CICLO EN LA SELECCIÓN YA ESTÁ"#90MinutosFOX | Junto a @askomartin, @G_Higuain confirmó que no jugará más en la Selección Argentina. "Quiero disfrutar de mi familia", aseguró.



"En Argentina se critica más lo que uno no metió (los goles) que los que metió. Los goles en Eliminatorias son tan importantes como en un Mundial", sentenció, defendiéndose de las críticas que sufrió durante la estadía en el equipo nacional. "Cuando a uno lo critican con maldad a todo el mundo le duele. Después está la dimensión que quieras darle; vi sufrir más a mí familia que a mí mismo. Cada uno puede decir me falta esto o lo otro, pero siempre traté de dar lo mejor", agregó Gonzalo Higuaín, quien con mucha dolor deja esta etapa con la 'Albiceleste'.

Sobre las constantes críticas que recibió de parte de sus compatriotas, Gonzalo Higuaín sostuvo que muchos de ellos celebraron sus goles y que solo recuerdan los que erró: "He disfrutado de la Selección eh. Le hice un gol a Bélgica (en cuartos del Mundial 2014) que no sé cuántos años hacíamos que no jugábamos la semifinal. La gente se acuerdo de los que uno erra, no de los que mete. Todos los que criticaron los errados, ese gol con Bélgica lo habrán gritado. Sé lo que es este mundo. Nunca le hice mal a nadie".

¿Volverá a River Plate? Gonzalo Higuaín no descarta para nada regresar al club de sus amores y le gustaría trabajar bajo el mando del 'Muñeco' Marcelo Gallardo.

"Las puertas nunca se cierran. De momento estoy pensando en el presente, disfrutándolo, porque si pensás en el futuro no pensás en el presente. De momento estoy feliz y disfrutando esta experiencia. River me hizo crecer, hice todas las inferiores, jugué en Primera y me dan un grandísimo cariño. Estoy muy agradecido a River".