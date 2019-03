Lionel Messi aclaró eterno rumor sobre supuesto hinchaje por River Plate

Que Lionel Messi es hincha confeso de Newell's Old Boys lo sabe prácticamente todo el mundo del fútbol. No obstante, desde hace años se corre el rumor que también simpatiza por River Plate y los que lo dicen lo sostienen por palabra de amigos de la infancia y todo tipo de especulaciones entorno a las acciones del "10".

Ahora bien, en la extensa entrevista que tuvo con el programa radial 'El que abandona no tiene premio', Lionel Messi desmintió abiertamente este rumor. "No sé por qué dicen eso. La verdad que nada que ver, soy de Newell's desde chiquito, toda mi familia es de Newell's", expresó.

Sobre una de las bases de los que afirman que es hincha del 'Millonario', Lionel Messi aclaró su presencia en el Santiago Bernabéu para ver el Boca-River. "Fui a ver el espectáculo y aprovechar que era una final de Libertadores. Tal vez nunca más vuelva a suceder y quería que Thiago lo pudiera ver", zanjó.

Retomando su amor por Newell's Old Boys, Lionel Messi dejó en claro que una hipótetica vuelta al club rosarino dependerá de una decisión de toda la familia.

"El hecho de volver a la Argentina no es sencillo. Thiago está más grande y ya toma algunas decisiones. Por otra parte, también, por la edad que tiene se adaptaría muy rápido. Veremos. Reconozco que sí, que me gustaría sacarme ese gustito de jugar en Newell's. Pero sinceramente, hoy no sé qué va a pasar".

EL DATO:

Lionel Messi surgió de la cantera de Newell's Old Boys, jugó una Copa de la Amistad en Perú con dicho club, pero nunca llegó a debutar debido a la imposibilidad de la 'Lepra' de costear el tratamiento hormonal que necesitaba para crecer.